"ЯШЗ Авиа" выпустил шины для нового самолета SSJ New

Сейчас будут проводиться испытания этих шин

30 июня 2023, 10:15, ИА Амител LjN8K6K9r

Авиационные шины / Фото: "ЯШЗ Авиа"

Отечественное предприятие ООО "ЯШЗ Авиа" занимается разработкой и испытаниями авиационных шин для основной опоры шасси нового самолета SSJ New*. Испытания отечественных систем и компонентов для семейства этих самолетов проводится в рамках реализации программ импортозамещения. В том числе запланирована замена импортных авиационных шин производства Франции на российские.

Чем занимается "ЯШЗ Авиа"?

"ЯШЗ Авиа" выпускает полный ассортимент шинной продукции для всех типов воздушных судов отечественного производства, как гражданского, так и военного назначения. И сейчас уже выпущены первые образцы шин, предназначенные для отработки конструкции и эксплуатационных характеристик изделий.

Однако процесс разработки, испытаний и внесения изменений в конструкцию серьезно осложнен отсутствием в России испытательного стенда авиационных шин.

В чем сложности для проведения испытаний?

В Советском Союзе действовал испытательный стенд на базе научно-исследовательского института шинной промышленности. Но его безответственно демонтировали и уничтожили в 2013 году. Так что теперь проводить динамические испытания авиационных шин разработчику приходится на территории КНР. А это серьезно увеличивает сроки доставки опытной продукции для проведения испытаний и назад, для проведения исследований шин, подвергшихся испытаниям.

Как долго проводятся испытания и что проверяют?

С учетом сроков производства шин, получения разрешений на ввоз шинной продукции и колесных дисков, согласования с китайской стороной сроков проведения работ в испытательном центре, оформления виз процесс проведения испытаний в КНР может составлять до одного года. А в период введения ковидных ограничений вообще невозможно было отправить шины для проведения испытаний в китайских испытательных лабораториях.

Тем не менее в июне 2023 года ООО "ЯШЗ Авиа" смогло приступить к проведению испытаний авиационных шин основной опоры шасси воздушного судна SSJ New на соответствие квалификационным требованиям КТ 32-02 в китайском испытательном центре в городе Гуйлинь.

В ходе проведения испытаний разрушению подверглись два опытных образца авиационных шин. Полученная в ходе проведения испытаний информация позволит сделать шину для новейшего российского авиалайнера максимально надежной и безопасной при эксплуатации, а также учесть все требования заказчика – разработчика нового воздушного судна. В июле 2023 года планируется отправка шин из Китая на производственную площадку ООО "ЯШЗ Авиа" для проведения комплексных исследований и внесения необходимых доработок в конструкцию шин.

С учетом сроков на возврат шин из КНР, проведения исследований и внесения изменения в конструкцию, оформления разрешительных документов и согласования сроков испытаний с китайскими испытательными центрами приступить к очередному этапу испытаний ранее первого квартала 2024 года не представляется возможным.

Если бы в России был свой стенд, то испытания заняли бы всего 1-2 месяца. И это значительно ускорило бы проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке и вводу в серийное производство новых моделей авиационных шин.

С учетом того, что в ближайшее время предстоит разработать и запустить в производство шину для передней опоры шасси нового семейства самолетов SSJ New, шины для передней и основной опоры семейства самолетов МС-21, а также иных разрабатываемых моделей воздушных судов, наличие испытательного стенда в России могло бы значительно сократить сроки проведения необходимых работ.

Насколько дорого проводить испытания не в России?

Проведение динамических испытаний в китайских центрах обходится в миллионы юаней. Это значительно увеличивает стоимость проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. А в итоге выливается в стоимость серийно поставляемых авиационных шин и, как следствие, стоимость воздушных судов.

Есть еще один важный момент: в испытательном центре в КНР сообщили о сложностях проведения испытаний по квалификационным требованиям КТ 32-02, т.к. они уже не согласуются с квалификационными требованиями других международных стандартов. Действительно, данные требования были разработаны в далеком 1991 году и утверждены МАК в 1994-м.

А потому ООО "ЯШЗ Авиа" планирует обратиться в Росавиацию с предложением о пересмотре КТ 32-02 и их унификации с современными международными стандартами.

ООО "Нортек"

*SSJ New ("ЭсЭсДжей Нью")

Реклама