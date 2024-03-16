Явка на выборах президента РФ превысила 38%

Об этом сообщил зампред ЦИК Николай Булаев

16 марта 2024, 15:51, ИА Амител

Выборы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Общая явка на выборах президента России в целом по стране на 10:00 мск 16 марта составила 38,35%. Об этом РБК сказал зампред ЦИК Николай Булаев.

По его словам, в этом число также входят те, кто проголосовал с помощью ДЭГ.

В каждом регионе выборы продлятся до 20:00 17 марта. Первые результаты станут известны после закрытия УИКов в Калининградской области (21:00 мск).