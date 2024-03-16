Явка на выборах президента РФ превысила 50%
С учетом ДЭГ показатель достиг 51,77%
16 марта 2024, 22:22, ИА Амител
Выборы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Явка на выборах президента России на 16:13 мск 16 марта составила 50,01%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.
С учетом дистанционного электронного голосования на 16:20 мск проголосовали 51,77% избирателей.
Во всех регионах голосование завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.
Первые результаты станут известны после закрытия избирательных участков в Калининградской области (21:00 мск), самом западном субъекте РФ.
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