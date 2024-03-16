Явка на выборах президента России превысила 40%
Голосование завершится 17 марта
16 марта 2024, 18:25, ИА Амител
Выборы президента России в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru
Явка на выборах президента России в целом по стране к 13:32 мск 16 марта достигла 40,05%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.
Во всех регионах голосование завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.
Первые результаты станут известны после закрытия избирательных участков в Калининградской области (21:00 мск), самом западном субъекте РФ.
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