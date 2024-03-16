Явка на выборах президента России превысила 40%

Голосование завершится 17 марта

16 марта 2024, 18:25, ИА Амител

Выборы президента России в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Явка на выборах президента России в целом по стране к 13:32 мск 16 марта достигла 40,05%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

Во всех регионах голосование завершится 17 марта в 20:00 по местному времени.

Первые результаты станут известны после закрытия избирательных участков в Калининградской области (21:00 мск), самом западном субъекте РФ.