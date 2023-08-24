Языковая школа Divelang: изучаем иностранный быстро и без усилий
После обучения в школе выдают документ, подтверждающий прохождение курса
24 августа 2023, 18:19, ИА Амител LjN8KYZzK
Существуют десятки способов освоить иностранный язык. Кто-то посещает курсы, кто-то переезжает в другую страну для полного погружения в среду, а кому-то достаточно книги-самоучителя. Например, языковая школа Divelang* предлагает комфортный способ освоить язык всем, кто имеет мотивацию, но пока не начал этот "путь". Всю необходимую информацию можно изучить на официальном сайте: www.divelang.ru. А мы расскажем, как проходит обучение на платформе и какие языки там можно выучить.
В каком формате проходит обучение?
В школе предоставляют широкий выбор программ под разные запросы обучающихся. Можно выбрать очный или онлайн формат, индивидуальную или групповую форму обучения. В любом случае профессиональные преподаватели помогут достичь цели вне зависимости от выбранной программы.
Также можно выбрать удобное время для занятий: утро, дневные часы или вечер.
Какие языки можно освоить?
Доступно обучение по 17 направлениям (английский, китайский, греческий, испанский и многие другие языки). Есть программы, рассчитанные на детей, подростков и взрослых. При необходимости обучение могут пройти корпоративные клиенты.
Обучение в языковой школе официальное?
Да. После освоения курса студент получает документ. Это отличный "плюс" для резюме или для портфолио, при поступлении ребенка в учебное заведение.
Есть ли дополнительные бонусы?
Первый пробный урок полностью бесплатный. Он представляет собой полноценное занятие, а не просто формальное знакомство со школой.
Оплачивать курс сразу целиком не нужно. Ценовая политика школы прозрачна: выбирая программу обучения, вы "видите" ее наполнение, а значит, можете сделать обоснованный выбор.
Также всем слушателям курса предоставляют возможность участия в бесплатных разговорных клубах.
На официальном сайте школы доступно бесплатное онлайн-тестирование. На основании его результатов можно легко подобрать "правильную" программу обучения.
*Divelang ("Дивелэнг")
ИП Кузнецова Е.В.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01298-77/00182572 от 20 августа 2018.
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