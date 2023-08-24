Языковая школа Divelang: изучаем иностранный быстро и без усилий

После обучения в школе выдают документ, подтверждающий прохождение курса

24 августа 2023, 18:19, ИА Амител LjN8KYZzK

Языковая школа / Фото: freepik.com

Существуют десятки способов освоить иностранный язык. Кто-то посещает курсы, кто-то переезжает в другую страну для полного погружения в среду, а кому-то достаточно книги-самоучителя. Например, языковая школа Divelang* предлагает комфортный способ освоить язык всем, кто имеет мотивацию, но пока не начал этот "путь". Всю необходимую информацию можно изучить на официальном сайте: www.divelang.ru. А мы расскажем, как проходит обучение на платформе и какие языки там можно выучить.

В каком формате проходит обучение?

В школе предоставляют широкий выбор программ под разные запросы обучающихся. Можно выбрать очный или онлайн формат, индивидуальную или групповую форму обучения. В любом случае профессиональные преподаватели помогут достичь цели вне зависимости от выбранной программы.

Также можно выбрать удобное время для занятий: утро, дневные часы или вечер.

Какие языки можно освоить?

Доступно обучение по 17 направлениям (английский, китайский, греческий, испанский и многие другие языки). Есть программы, рассчитанные на детей, подростков и взрослых. При необходимости обучение могут пройти корпоративные клиенты.

Обучение в языковой школе официальное?

Да. После освоения курса студент получает документ. Это отличный "плюс" для резюме или для портфолио, при поступлении ребенка в учебное заведение.

Есть ли дополнительные бонусы?

Первый пробный урок полностью бесплатный. Он представляет собой полноценное занятие, а не просто формальное знакомство со школой.

Оплачивать курс сразу целиком не нужно. Ценовая политика школы прозрачна: выбирая программу обучения, вы "видите" ее наполнение, а значит, можете сделать обоснованный выбор.

Также всем слушателям курса предоставляют возможность участия в бесплатных разговорных клубах.

На официальном сайте школы доступно бесплатное онлайн-тестирование. На основании его результатов можно легко подобрать "правильную" программу обучения.

*Divelang ("Дивелэнг")

ИП Кузнецова Е.В.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л035-01298-77/00182572 от 20 августа 2018.

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