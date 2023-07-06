Какие преимущества у такого вида отдыха

06 июля 2023, 13:30, ИА Амител LjN8KZatY

Дети. Лето. Отдых / Фото: freepik.com

Во время школьных каникул перед родителями всегда встает вопрос: как организовать отдых ребенка, чтобы было весело и с пользой? Большинство семей отправляют детей в лагерь, там ребята находятся на свежем воздухе, активно и интересно проводят время.

Основные преимущества отдыха в лагере:

Оздоровление;

Насыщенная и разнообразная развлекательная и образовательная программа;

Развитие у ребенка важных навыков и умений, таких как: работа в команде, умение договариваться и избегать конфликтов;

Новые знакомства и друзья;

Незабываемые эмоции и воспоминания на долгие годы.

Но как же выбрать и, главное, выгодно купить путевку в лагерь?

Выбирать по наличию опыта. Если ребенок едет в лагерь впервые, то стоит отдать предпочтение тем учреждениям, которые находятся недалеко от дома. Для ребят с опытом и тех, кто постарше можно смело рассматривать варианты на море. Самые популярные направления в последние годы – Сочи, Туапсе и Анапа. Выбирать по интересу ребенка. Сегодня можно подобрать лагерь под любые увлечения. Самыми популярными направлениями в последние годы были: языковые, спортивные, танцевальные, творческие, туристические, футбольные, профориентационные, бизнес, театральные, военно-патриотические. Выбирать исходя из бюджета. Для того, чтобы выгодно приобрести путевку, можно посетить маркетплейс детских лагерей vlagere.ru*. Помимо бесплатного онлайн-бронирования, сервис предлагает путевки по приятным ценам, предоставляет скидки и подсвечивает горящие предложения.

Подобрать лагерь с помощью маркетплейса достаточно просто, используя фильтры и сортировку, а также ориентируясь на отзывы других родителей.

Но если вы затрудняетесь с выбором или вам нужна помощь и консультация, то специалисты сервиса бесплатно проконсультируют по всем вопросам и помогут подобрать идеальный вариант, подходящий под ваш бюджет и интересы ребенка.

* vlagere.ru ("влагере.ру")

ООО "Влагере"

Реклама