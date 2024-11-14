Неизвестные изрисовали памятник бывшему главе Чечни Ахмату Кадырову
По информации СМИ, это сделали по указке украинских мошенников
14 ноября 2024, 22:02, ИА Амител
Банка с краской / Фото: unsplash.com / Krisztian Matyas
В Москве в Южном Бутово неизвестные изрисовали памятник бывшему главе Чечни Ахмату Кадырову. Как сообщает Telegram-канал Baza, вандалы действовали по заданию украинских телефонных мошенников.
Памятник изрисовали в ночь на 13 ноября. Сотрудники коммунальной службы уже утром заметили надпись и оттерли, пока краска не высохла. Иных подробностей инцидента нет.
Как пишут "Осторожно, новости", видео с надписями на памятнике присылали в боты обратной связи крупных СМИ. Рассылались они "с характерных для таких "акций" аккаунтов", добавил канал.
07:56:44 15-11-2024
Смертники
09:30:47 15-11-2024
А какое отношение к Москве имел Кадыров старший?
11:17:05 15-11-2024
Бандитам памятники ставим, да еще охраняем.