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Неизвестные изрисовали памятник бывшему главе Чечни Ахмату Кадырову

По информации СМИ, это сделали по указке украинских мошенников

14 ноября 2024, 22:02, ИА Амител

Банка с краской / Фото: unsplash.com / Krisztian Matyas
Банка с краской / Фото: unsplash.com / Krisztian Matyas

В Москве в Южном Бутово неизвестные изрисовали памятник бывшему главе Чечни Ахмату Кадырову. Как сообщает Telegram-канал Baza, вандалы действовали по заданию украинских телефонных мошенников.

Памятник изрисовали в ночь на 13 ноября. Сотрудники коммунальной службы уже утром заметили надпись и оттерли, пока краска не высохла. Иных подробностей инцидента нет.

Как пишут "Осторожно, новости", видео с надписями на памятнике присылали в боты обратной связи крупных СМИ. Рассылались они "с характерных для таких "акций" аккаунтов", добавил канал.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

07:56:44 15-11-2024

Смертники

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Гость

09:30:47 15-11-2024

А какое отношение к Москве имел Кадыров старший?

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Гость

11:17:05 15-11-2024

Бандитам памятники ставим, да еще охраняем.

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