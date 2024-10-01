Ynet: Израиль обсуждает возможность телефонного разговора Путина и Нетаньяху

Израильский премьер якобы хочет попросить российского лидера отговорить Иран от готовящейся атаки

01 октября 2024, 21:59, ИА Амител

Израильский флаг / Фото: unsplash.com

Израильская сторона инициировала переговоры по поводу возможного телефонного разговора премьер-министра Биньямина Нетаньяху с российским президентом Владимиром Путиным на фоне возможной эскалации в регионе. Об этом сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на источники.

Целью возможного разговора может стать попытка убедить Путина "оказать давление на Иран, чтобы тот предотвратил нападение".

Ранее СМИ сообщили, что Тегеран планирует в ближайшее время нанести удар баллистическими ракетами по Израилю из-за операции Израиля против "Хезболлы". По словам одного из собеседников AP, США активно оказывают поддержку в подготовке обороны Израиля. NBC заявлял, что прямая атака Ирана на Израиль будет иметь "очень серьезные последствия" для первого.