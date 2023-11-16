В Барнауле отметили юбилей алтайского крайсовпрофа

В рамках торжественного собрания вспомнили 75-летнюю историю профобъединения и провели церемонию награждения профсоюзных активистов

16 ноября 2023, 09:29, ИА Амител

Фото: АКСОП

В Барнауле 15 ноября отметили 75-й день рождения регионального союза организаций профсоюзов. Как сообщили в пресс-службе профобъединения, мероприятие посетили около 500 профактивистов, а также представители власти, бизнеса, руководители предприятий и организаций края.

"Сегодня мы можем оглянуться назад для оценки своей деятельности и, конечно же, направить взор вперед, наметить планы на будущее. Профсоюзы прошли непростой путь становления. От нелегального забастовочного движения в начале XX века до полноправного социального партнера в настоящем. Самой массовой организации, объединяющей трудящихся разных отраслей экономики и стоящей на защите трудовых прав человека труда", – сказал председатель крайсовпрофа Иван Панов, открывая мероприятие.

На мероприятии вспомнили историю крайсовпрофа, который начал свою деятельность с 15 ноября 1948 года и с тех пор решает вопросы производственной, трудовой и социальной сферы.​ Сегодня же в рядах алтайских профсоюзов насчитывается 19 отраслевых организаций более чем с 120 тысячами членов, которые объединены почти в 2 тысячи первичных профсоюзных организаций.

​В рамках торжественного собрания также прошла церемония награждения профсоюзных активистов. Их отметили наградами, благодарственными письмами и почетными грамотами регионального правительства, Алтайского Заксобрания и Федерации независимых профсоюзов России.

В пресс-службе крайсовпрофа подчеркнули, что ежегодно экономический эффект от правозащитной деятельности алтайских профсоюзов составляет больше 90 млн рублей. В профсоюзных санаториях Алтайского края проходят оздоровление тысячи россиян, а для членов профсоюзов этот отдых является льготным. Также более тысячи детей каждое лето отдыхают в Профсоюзном детском лагере.