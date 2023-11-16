В Барнауле отметили юбилей алтайского крайсовпрофа
В рамках торжественного собрания вспомнили 75-летнюю историю профобъединения и провели церемонию награждения профсоюзных активистов
16 ноября 2023, 09:29, ИА Амител
В Барнауле 15 ноября отметили 75-й день рождения регионального союза организаций профсоюзов. Как сообщили в пресс-службе профобъединения, мероприятие посетили около 500 профактивистов, а также представители власти, бизнеса, руководители предприятий и организаций края.
"Сегодня мы можем оглянуться назад для оценки своей деятельности и, конечно же, направить взор вперед, наметить планы на будущее. Профсоюзы прошли непростой путь становления. От нелегального забастовочного движения в начале XX века до полноправного социального партнера в настоящем. Самой массовой организации, объединяющей трудящихся разных отраслей экономики и стоящей на защите трудовых прав человека труда", – сказал председатель крайсовпрофа Иван Панов, открывая мероприятие.
На мероприятии вспомнили историю крайсовпрофа, который начал свою деятельность с 15 ноября 1948 года и с тех пор решает вопросы производственной, трудовой и социальной сферы. Сегодня же в рядах алтайских профсоюзов насчитывается 19 отраслевых организаций более чем с 120 тысячами членов, которые объединены почти в 2 тысячи первичных профсоюзных организаций.
В рамках торжественного собрания также прошла церемония награждения профсоюзных активистов. Их отметили наградами, благодарственными письмами и почетными грамотами регионального правительства, Алтайского Заксобрания и Федерации независимых профсоюзов России.
В пресс-службе крайсовпрофа подчеркнули, что ежегодно экономический эффект от правозащитной деятельности алтайских профсоюзов составляет больше 90 млн рублей. В профсоюзных санаториях Алтайского края проходят оздоровление тысячи россиян, а для членов профсоюзов этот отдых является льготным. Также более тысячи детей каждое лето отдыхают в Профсоюзном детском лагере.
11:32:41 16-11-2023
Полноправным социальным партнером профсоюзы были в СССР! Когда были сотни льготных путевок в пионерлагеря, профилактории, санатории, базы отдыха, туристические маршруты, экскурсии и все это можно было через профсоюзы получить за копейки, без профсоюза не могли уволить, профсоюз мог оказать материальную помощь людям в тяжелой ситуации (погорельцы, развод, жить негде, аварии и т.д.). Профсоюзы в СССР уже играли роль распределителя социальных благ на предприятиях и организациях, потому что права трудящихся и так защищали законы социалистического государства. Именно поэтому сейчас госпрофсоюзы просто ширма, и никакой борьбы за права трудящихся они вести не могут, потому что не умеют да и не хотят. А те действительно независимые профсоюзы, созданные работниками и которые борются за права работников давит капиталистическое государство РФ, которое профсоюзную борьбу к экстремизму приравнивает, в том числе подгоняя Трудовой кодекс под хотелки работодателя, делая его барином над холопами (наемными работниками). Достаточно почитать про забастовки и деятельность профсоюзов сегодня в РФ и за границей.
17:43:18 16-11-2023
Российские профсоюзы - Фикция.
22:41:40 16-11-2023
"Профсоюзы - школа коммунизма" (С) Ленин.