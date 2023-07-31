Мероприятие было приурочено к празднованию Дня ВМФ

31 июля 2023, 13:40, ИА Амител

Видео: "Толк" со ссылкой на "Республика Алтай в Telegram"

Двадцатый, юбилейный парад флотилии прошел на Телецком озере. Об этом сообщает паблик "Телецкий горнолыжный курорт".

Отмечается, что по традиции возглавлял парад самый большой теплоход Телецкого озера "Пионер Алтая". Наблюдать за шествием кораблей можно было с берега, а также с борта теплохода.

Ежегодно посмотреть парад приезжают не только жители Республики Алтай, но и других регионов России.