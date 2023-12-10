Юбку из сериала "Секс в большом городе" выставили на продажу за 12 тысяч долларов
На аукционе также планируют продавать вещи и других звезд
10 декабря 2023, 17:28, ИА Амител
Кадор из сериала
Юбку-пачку героини Сары Джессики Паркер из сериала "Секс в большом городе" выставили на аукцион. Стоимость лота – 12 тысяч долларов.
Помимо вещи из культового сериала, на аукционе планируют продавать вещи и других звезд, среди которых Ким Кардашьян, Уитни Хьюстон, Одри Хепберн и принцесса Диана.
Юбку из тюля костюмеры сериала нашли случайно. Изначально она стоила всего пять долларов.
Аукцион, на котором будут продавать звездные вещи, состоится 11 января.
20:34:33 10-12-2023
Видимо на той юбке ещё и пятна какие засохшие остались.