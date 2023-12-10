Юбку из сериала "Секс в большом городе" выставили на продажу за 12 тысяч долларов

На аукционе также планируют продавать вещи и других звезд

10 декабря 2023, 17:28, ИА Амител

Кадор из сериала

Юбку-пачку героини Сары Джессики Паркер из сериала "Секс в большом городе" выставили на аукцион. Стоимость лота – 12 тысяч долларов.

Помимо вещи из культового сериала, на аукционе планируют продавать вещи и других звезд, среди которых Ким Кардашьян, Уитни Хьюстон, Одри Хепберн и принцесса Диана.

Юбку из тюля костюмеры сериала нашли случайно. Изначально она стоила всего пять долларов.

Аукцион, на котором будут продавать звездные вещи, состоится 11 января.