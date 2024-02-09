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Юная сибирячка сбежала из дома к парню в Сочи и почти доехала

Девушку уже передали матери, которой пришлось ехать в другой город

09 февраля 2024, 15:23, ИА Амител

Девушка ночью / Фото: unsplash.com
Девушка ночью / Фото: unsplash.com

В Челябинской области сотрудники транспортной полиции задержали 17-летнюю беглянку из Кемерова, пишет "Сибдепо".

Девочку потеряла ее тетя: она рассказала, что накануне племянница ушла к бабушке, но домой не вернулась и перестала отвечать на звонки.

Выяснилось, что девушка села на автобус и добралась до Новосибирска, там купила билет на поезд и планировала доехать до Краснодара, чтобы встретиться с парнем, с которым познакомилась в соцсетях.

Челябинские полицейские отвезли девушку в подразделение по делам несовершеннолетних, где с ней провели профилактическую беседу, предупредив об опасности таких необдуманных поступков.

"Юную кемеровчанку уже передали приехавшей за ней матери", – отмечает издание.

Кемеровская область

Комментарии 5

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Гость

15:56:32 09-02-2024

Вот её приспичило)))

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Грыша

16:39:03 09-02-2024

Конкретно девку вштырило... Че дальше будет....

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Гость

17:52:25 09-02-2024

это любофь

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Гость

17:54:43 09-02-2024

А армяна сочинского не посадили ?

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Гость

21:57:07 09-02-2024

Исполнится 18, мамаша с тетушкой будут посланы далеко и надолго и прокляты навсегда! И поделом!

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