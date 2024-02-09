Юная сибирячка сбежала из дома к парню в Сочи и почти доехала
Девушку уже передали матери, которой пришлось ехать в другой город
09 февраля 2024, 15:23, ИА Амител
В Челябинской области сотрудники транспортной полиции задержали 17-летнюю беглянку из Кемерова, пишет "Сибдепо".
Девочку потеряла ее тетя: она рассказала, что накануне племянница ушла к бабушке, но домой не вернулась и перестала отвечать на звонки.
Выяснилось, что девушка села на автобус и добралась до Новосибирска, там купила билет на поезд и планировала доехать до Краснодара, чтобы встретиться с парнем, с которым познакомилась в соцсетях.
Челябинские полицейские отвезли девушку в подразделение по делам несовершеннолетних, где с ней провели профилактическую беседу, предупредив об опасности таких необдуманных поступков.
"Юную кемеровчанку уже передали приехавшей за ней матери", – отмечает издание.
15:56:32 09-02-2024
Вот её приспичило)))
16:39:03 09-02-2024
Конкретно девку вштырило... Че дальше будет....
17:52:25 09-02-2024
это любофь
17:54:43 09-02-2024
А армяна сочинского не посадили ?
21:57:07 09-02-2024
Исполнится 18, мамаша с тетушкой будут посланы далеко и надолго и прокляты навсегда! И поделом!