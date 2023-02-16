Юные алтайские хоккеисты победили на всероссийском турнире "Золотая шайба"

В составе победителей – юноши из Бочкарей и Белокурихи

16 февраля 2023, 10:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Юные алтайские хоккеисты стали победителями всероссийского турнира "Золотая шайба" среди сельских коллективов страны. Финал традиционных соревнований состоялся в городе Салават Республики Башкортостан.

В турнире участвовали 16 команд из юношей до 15 лет из регионов.

На групповом этапе "Бочкари" из Целинного района опередили соперников из Ивановской и Самарской областей, а также из Приморского края. В плей-офф турнира алтайские хоккеисты последовательно выбили из борьбы команды из Архангельской (6:1) и Тверской областей (3:2), а в матче за первое место одержали волевую победу над хоккеистами "Коркино" из Челябинской области со счётом 2:1.

В составе победителей, помимо хоккеистов из Бочкарей, играли юноши из Белокурихи.