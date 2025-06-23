Юный житель Рубцовска стал одним из победителей федерального экоконкурса с фиксиками

Он нарисовал умный дом

23 июня 2025, 16:30, ИА Амител

Школьник из Рубцовска Ярослав Ситников стал серебряным призером в конкурсе "Познаем мир с фиксиками: Умный дом". Итоги подвели организаторы – МТС и ГК "Рики".

Конкурс проходил на площадке образовательного проекта "Поколение М". Всего было две номинации, одна из них – "Умный дом", где и победил Ярослав. Он предоставил рисунок о том, чем полезны сервисы умного дома: например, они могут включить и выключить свет, потушить пожар и открыть дверь. В подарок школьник получил смарт-часы и худи.

Ярослав – воспитанник центра "Натали". Здесь он учится создавать мультфильмы, видеоролики, рисовать и лепить героев. Педагог Наталия Попова рассказала ему о конкурсе и помогла подготовиться. И это не первый учащийся центра, вернувшийся с конкурса с победой. Призовые места ребята из Рубцовска в этом конкурсе занимают уже несколько лет: Софья Кузнецова, Иван Кузьмин, Роман Кульков, Роман Леонтьев, Роман Гребенкин, Александр Абрамов и Константин Юраков.

"Здорово, ребята из нашего небольшого города могут развивать свои творческие способности, участвовать в конкурсах и приобретать новых друзей. Главное – настойчивость в достижении поставленной цели и огромное желание быть первыми. Наверное, именно это и есть секрет успеха моих учеников", – отметила педагог.

Рисунок Ярослава Ситникова / Иллюстрация предоставлена организаторами конкурса

А по словам директора МТС в Алтайском крае Иннокентия Цоя, во всем Алтайском крае живет много талантливой молодежи, что неоднократно подтверждали итоги различных конкурсов проекта "Поколение М".

"Особенно приятно, когда призерами становятся ребята из небольших городов, таких как Рубцовск. Интернет и цифровые технологии делают проект доступным для одаренных школьников из любого уголка страны: они могут пройти бесплатный курс по саунд- и веб-дизайну, созданию цифровой моды и даже пройти прослушивание в ГИТИС. Это отличный способ провести время в Сети с пользой и помощь в том, чтобы определиться с будущей профессией", – подчеркнул директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.