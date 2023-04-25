Юрист на час. Где найти специалистов для сопровождения бизнеса и чем полезен аутсорс

Предприниматели могут допускать много ошибок, когда не обращаются к грамотным юристам

25 апреля 2023, 07:40, ИА Амител 4CQwVszH9pSaL5K4e8G

Фото: "1+1"

Российское законодательство очень динамично, особенно в сфере бизнеса. Иногда, чтобы быть в курсе всех изменений и вовремя поспевать их внедрять, нужно иметь целый штат юристов. Но такое могут позволить себе разве что крупные компании. Для всех остальных очень удобен вариант аутсорсинга или консультаций от профильных организаций. В Барнауле, например, это компания "1+1". Её директор Ольга Сорокина рассказала, как предпринимателям понять, что пора обращаться к специалистам.

– Ольга Николаевна, многие знают "1+1" как бухгалтерскую компанию, вы на рынке уже более десяти лет. Но ведь вы оказываете ещё и юридические услуги. Значит, есть потребность в юристах?

– Есть, и ещё какая. Потребность в юристах есть и будет всегда, ведь договорные отношения, споры с контрагентами, проведение регистрационных действий – это неотъемлемая часть бизнеса.

И мы прекрасно понимаем, как важно предложить клиентам комплексное сопровождение его бизнеса, то есть не только бухгалтера, но и маркетолога, патентоведа и, конечно, юриста. Так в "1+1" со временем образовался юридический департамент. Его специалисты решают самые разные задачи: от разработки договора до регистрации товарного знака. Но самое востребованное направление юридической практики в "1+1" – это, конечно, проведение регистрационных действий, так называемая работа в сфере корпоративного права.

– Чем именно занимается юрист в области корпоративного права?

– В компетенцию такого специалиста входит регистрация и ликвидация бизнеса, изменение и подтверждение адреса юридического лица, проведение общих собраний ООО, изменение сведений о директоре компании, вход и выход участников ООО и т.д.

Специалисты "1+1" / Фото: пресс-служба компании

– Почему бизнесу важно обращаться к такому специалисту? И почему именно у вас?

– Законодательство в сфере регулирования деятельности юридических лиц очень нестабильно, а основная часть процедурных моментов не регламентируется законом и разрешается опытным путём или в процессе переговоров с инспекторами единых регистрационных центров. Гораздо проще передать в работу нашим специалистам, ежедневно практикующимся в данной сфере, чем самостоятельно исследовать нечёткую процедуру проведения государственной регистрации.

11 лет назад мы успешно заняли рынок, который практически не предлагал специалистов в области корпоративного права, и всё это время росли в этом направлении.

Кроме того, мы работаем на аутсорсинге. Предпринимателям выгоднее сотрудничать с нами, чем нанимать юриста в штат: месячное обслуживание в "1+1" зачастую дешевле МРОТ по региону, и при этом не нужно нести расходы по зарплатным налогам и на содержание рабочего места специалиста.

На обслуживании в "1+1" находится более 300 компаний и ИП из разных городов. Разнообразие поставленных задач позволило нам накопить большой опыт их разрешения. А ещё мы учимся на чужих ошибках. Юрист в штате ограничен опытом лишь своей компании и тех, в которых он ранее работал.

Специалисты "1+1" / Фото: пресс-служба компании

– Клиент юридического департамента "1+1 "– это кто?

– Это предприниматель с запросом либо на комплексное абонентское обслуживание (юрист на аутсорсе), либо на передачу части юридических функций на специалистов "1+1" (когда у клиента есть юридический отдел, но корпоративный блок работы передаётся юристам "1+1").

– Какие ошибки чаще всего совершают предприниматели, у которых нет грамотного юридического сопровождения?

– Например, не обновляют устав. Если документы разработали до 2014 года, его давно пора актуализировать. И это обязанность юридического лица, а не право. Иначе некоторые площадки могут не допустить юрлицо к участию в торгах, а служба безопасности контрагента может не одобрить сотрудничество с такой компанией.

Ещё очень важный момент – изучение своей выписки в ЕГРЮЛ. Зачастую налоговая без уведомления бизнесмена ставит отметку о недостоверности какой-либо информации о нём (сведений об адресе, об участнике, о директоре компании и т.д.). Если такую отметку не заметить и не снять в течение полугода, компанию могут ликвидировать по решению налогового органа. Восстановить её по общему правилу нельзя (впрочем, у наших юристов получается).

ООО "1+1"

Адрес: Барнаул, ул. Пролетарская, 92, офис 22

Время работы: пн-пт – с 08:00 до 18:00

Тел.: +7 (3852) 50-15-20

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