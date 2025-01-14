Юрист назвала категорию работников, чей доход в январе будет меньше обычного

Это затронет сотрудников, чья зарплата зависит от оказанных услуг и количества произведенной продукции

14 января 2025, 08:45, ИА Амител

Российские деньги в руке / Фото: amic.ru

Граждане, зарплата которых зависит от количества произведенных товаров или оказанных услуг, заработают в январе меньше обычного. Об этом сообщает "Прайм" со ссылкой на руководителя трудовой практики АБ КИАП Юлию Паушкину.

Эксперт пояснила, что при меньшем количестве рабочих дней результат труда также будет меньше.

При этом работающим на окладе сотрудникам невыгодно уходить в отпуск в январе. Число рабочих дней в этом месяце будет меньше, а стоимость каждого из них выше.

"Отработать 17 рабочих дней в январе 2025 года и отдохнуть все оставшееся время экономически выгоднее, чем взять отпуск и получить отпускные как средний дневной заработок за весь предшествующий год", – рассказала юрист.

Это касается и работников с почасовой оплатой. Стоимость часа в январе дороже, чем в полных рабочих месяцах.