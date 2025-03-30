Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку

В противном случае человеку грозит штраф

30 марта 2025, 08:41, ИА Амител

Мусорка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев назвал виды мусора, которые запрещено выбрасывать на свалку под угрозой штрафа. В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что строительный мусор по закону необходимо передавать организациям с лицензией на вывоз отходов I-IV классов опасности.

Также нельзя выбрасывать на свалку батарейки и аккумуляторы. В них содержатся опасные для окружающей природы вещества, вроде свинца и цинка: они загрязняют как почву, так и воду.

К обычному мусору не относятся старые шины, крупная бытовая техника, компьютеры, мебель и макулатура. Корнеев отметил, что они долго разлагаются и вредят экологии, поэтому в случае, если их вывозит не специализированная компания, полагается штраф – от 2 тысяч рублей.