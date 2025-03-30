Юрист объяснил, какой мусор нельзя выносить на свалку
В противном случае человеку грозит штраф
30 марта 2025, 08:41, ИА Амител
Ведущий юрист ЕЮС Евгений Корнеев назвал виды мусора, которые запрещено выбрасывать на свалку под угрозой штрафа. В беседе с агентством "Прайм" он напомнил, что строительный мусор по закону необходимо передавать организациям с лицензией на вывоз отходов I-IV классов опасности.
Также нельзя выбрасывать на свалку батарейки и аккумуляторы. В них содержатся опасные для окружающей природы вещества, вроде свинца и цинка: они загрязняют как почву, так и воду.
К обычному мусору не относятся старые шины, крупная бытовая техника, компьютеры, мебель и макулатура. Корнеев отметил, что они долго разлагаются и вредят экологии, поэтому в случае, если их вывозит не специализированная компания, полагается штраф – от 2 тысяч рублей.
11:44:58 30-03-2025
Может стоит написать уже, КУДА СДАВАТЬ ТАКОЙ МУСОР???!!!
Батарейки, аккумуляторы...
Раньше в Леруа и в Ленте контейнеры стояли, уже больше года не видел таких.
12:02:11 30-03-2025
В леруа как стояли контейнеры так и стоят прям на входе.
21:19:15 30-03-2025
Макулатура это книги? Газеты сейчас редкость. Компы и другая техника на свалке дольше получаса не лежат.
00:03:47 31-03-2025
По-моему дешевле штраф заплатить, чем нанять машину вывезти мусор.
10:39:41 31-03-2025
А УК для чего деньги собирают?