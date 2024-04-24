Юрист объяснила, законна ли работа в выходные и как ее должны оплачивать

Привлечь к трудовой деятельности можно лишь с письменного согласия, но не всех

24 апреля 2024, 19:15, ИА Амител

Работники в офисе / Фото: unsplash.com

Глава департамента права цифровых технологий и биоправа в НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Наталия Ковалева объяснила, законно ли заставлять выходить на работу в выходные и как должен оплачиваться труд таких работников. В беседе с "ФедПресс" она отметила, что привлечь к трудовой деятельности в выходные и праздники можно лишь в исключительных случаях: нужно распоряжение работодателя и письменное согласие работника.

Такое не нужно для ряда работников. Например, тех, кто работает в СМИ или непрерывно действующих организациях, а также если выход на работу в выходные предусмотрен в трудовом договоре. Есть исключения: женщины с детьми до 3 лет, инвалиды, матери и отцы, которые в одиночку воспитывают ребенка до 14 лет. Их могут вызвать на работу, если это не запрещено по состоянию здоровья, однако они вправе отказаться.

"Законодательством предусмотрено несколько вариантов компенсации: работодатель должен оплатить отработанный день либо в двойном размере, либо в одинарном с предоставлением дополнительного дня отдыха", – указала эксперт. Компенсацию за работу в праздник сотрудник вправе выбирать самостоятельно и согласовывать с работодателем.