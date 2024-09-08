Юрист предупредила о новой схеме обмана от мошенников
Она посоветовала пользоваться только легальными методами прохода в бизнес-залы
08 сентября 2024, 11:27, ИА Амител
Сайты объявлений и соцсети пестрят контекстной рекламой с предложением приобрести пропуск в бизнес-зал аэропорта. Однако это может быть мошенничеством.
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала "Газете.ru" о рисках таких предложений.
За привлекательным предложением часто скрываются различные схемы обмана или предоставление поддельных документов. Если вы попадете в бизнес-зал таким образом, вас могут выдворить, а вы рискуете пропустить рейс или даже столкнуться с проблемами с законом.
Вместо того чтобы рисковать, лучше рассмотреть легальные способы получить доступ в бизнес-зал, например, приобрести карту с бесплатным или льготным проходом в бизнес-залы или воспользоваться услугами официальных сервисов.
Путешествие должно приносить радость и новые впечатления, а не стресс и разочарование. Поэтому стоит подумать, прежде чем соглашаться на сомнительные услуги.
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