Юрист предупредила о новой схеме обмана от мошенников

Она посоветовала пользоваться только легальными методами прохода в бизнес-залы

08 сентября 2024, 11:27, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/1150893

Сайты объявлений и соцсети пестрят контекстной рекламой с предложением приобрести пропуск в бизнес-зал аэропорта. Однако это может быть мошенничеством.

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала "Газете.ru" о рисках таких предложений.

За привлекательным предложением часто скрываются различные схемы обмана или предоставление поддельных документов. Если вы попадете в бизнес-зал таким образом, вас могут выдворить, а вы рискуете пропустить рейс или даже столкнуться с проблемами с законом.

Вместо того чтобы рисковать, лучше рассмотреть легальные способы получить доступ в бизнес-зал, например, приобрести карту с бесплатным или льготным проходом в бизнес-залы или воспользоваться услугами официальных сервисов.

Путешествие должно приносить радость и новые впечатления, а не стресс и разочарование. Поэтому стоит подумать, прежде чем соглашаться на сомнительные услуги.