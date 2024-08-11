Юрист рассказал, что делать с участком земли, который простаивает много лет

Главное - уведомить администрацию о своих намерениях

11 августа 2024, 11:10, ИА Амител

Трава / Фото: pxhere.com/ru/photo/853044

В современных реалиях многие земельные участки простаивают. Недавно принятый закон об ответственном отношении к земельным участкам открывает новые возможности для их использования. Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев рассказал "Газете.Ru", как правильно это сделать.

Прежде всего стоит попытаться найти владельца соседнего участка и договориться с ним об использовании его земли. Если же владелец долгое время не появляется, а участок заброшен, можно начать его обихаживать. При этом важно действовать открыто и уведомить администрацию поселения о своих намерениях.

Если получите предостережение от Росреестра, не паникуйте. Это предупреждение, а не наказание. В ответ можно написать обоснованное письмо, где объяснить свои действия заботой о земле и готовностью в любой момент прекратить использование участка по первому требованию законного владельца. Также можно предложить свою помощь в поиске собственника земли.

Такой подход продемонстрирует вашу добросовестность и готовность к диалогу. В большинстве случаев это поможет избежать санкций и позволит продолжить обработку земли с пользой для себя и общества в целом. Главное — действовать в рамках правового поля.