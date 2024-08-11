Юрист рассказал, что делать с участком земли, который простаивает много лет
Главное - уведомить администрацию о своих намерениях
11 августа 2024, 11:10, ИА Амител
В современных реалиях многие земельные участки простаивают. Недавно принятый закон об ответственном отношении к земельным участкам открывает новые возможности для их использования. Управляющий партнер компании "Русяев и партнеры", юрист Илья Русяев рассказал "Газете.Ru", как правильно это сделать.
Прежде всего стоит попытаться найти владельца соседнего участка и договориться с ним об использовании его земли. Если же владелец долгое время не появляется, а участок заброшен, можно начать его обихаживать. При этом важно действовать открыто и уведомить администрацию поселения о своих намерениях.
Если получите предостережение от Росреестра, не паникуйте. Это предупреждение, а не наказание. В ответ можно написать обоснованное письмо, где объяснить свои действия заботой о земле и готовностью в любой момент прекратить использование участка по первому требованию законного владельца. Также можно предложить свою помощь в поиске собственника земли.
Такой подход продемонстрирует вашу добросовестность и готовность к диалогу. В большинстве случаев это поможет избежать санкций и позволит продолжить обработку земли с пользой для себя и общества в целом. Главное — действовать в рамках правового поля.
11:51:15 11-08-2024
Отжать кароч...
11:55:27 11-08-2024
"Сомнева-а-а-аюсь..."(с)
17:07:21 11-08-2024
Как только облагородишь, да если ещё и построишься, то сразу владелец объявится, возможно даже в лице администрации))))
18:30:28 11-08-2024
Около моего подьезда уже неделю простаивает новенький хавал. Могу я его считать бесхозным и начать его использовать?
16:46:46 12-08-2024
Musik (18:30:28 11-08-2024) Около моего подьезда уже неделю простаивает новенький хавал.... начни обихаживать - колеса помой, стекла протри