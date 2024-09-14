Юрист рассказал, что на самом деле грозит россиянину за сделки с иноагентами

Ограничения касаются в первую очередь взаимодействий с государством

14 сентября 2024, 08:02, ИА Амител

Ключи от двери / Фото: unsplash.com

Действующие законы ограничивают иностранных агентов в некоторых правах. Однако такой статус отпугивает от них и обычных граждан: считается, что проводить с ними сделки нельзя. Так ли это на самом деле рассказал "Секрету фирмы" юрист "Европейской юридической службы" Иван Смирнов.

Он напомнил, что закон запрещает иноагентам:

участвовать в госзакупках;

получать господдержку;

страховать свои денежные средства (кроме физлиц).

Кроме того, с 2024 года им также запретили рекламу в интернете. По словам юриста, если вы что-то купите у человека с таким статусом, например, недвижимость, то проблем не будет, ведь запреты касаются в основном взаимодействия с государством.

"Если вы не планируете заказывать проведение общественной экологической экспертизы, нанимать охрану для значимых объектов критической информационной инфраструктуры или, являясь госслужащим, закупать блага за бюджетные деньги, для вас не играет роли, есть ли у вашего контрагента статус иноагента или нет", – заявил он.

Напомним, что иноагентом может стать любое физическое или юридическое лицо. Основанием может быть получение помощи из-за рубежа в любой форме и не только.