Юрист рассказал, как банкроту сохранить ипотечную квартиру

Это возможно после изменения закона о банкротстве

08 сентября 2024, 18:55, ИА Амител

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С 8 сентября вступил в силу закон, который меняет порядок продажи жилья, взятого в ипотеку, в случае банкротства гражданина. Об этом нововведении рассказала арбитражный управляющий Анна Хрусталева в интервью "Российской газете".

По словам эксперта, новые правила позволяют отделить жилье, купленное в ипотеку, от остального имущества, которое будет выставляться на торги в рамках процедуры банкротства. Квартира становится "предметом правовых отношений только между гражданином-банкротом и банком, выдавшим ипотечный кредит", пояснила Хрусталева.

Если кредитор, выдавший кредит, согласен на сделку, то между двумя сторонами заключается мировое соглашение. В этом случае гражданин, признанный банкротом, продолжает погашать кредит напрямую в банк. Если же кредитор не согласен, то суд может реструктурировать часть ипотеки без его согласия.

В обоих случаях квартира не будет выставляться на торги, но, как подчеркивает юрист, это не касается другого имущества, находящегося в квартире.