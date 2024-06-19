Юрист рассказал, как получить больше отпускных при увольнении
Достаточно отработать более десяти с половиной месяцев
19 июня 2024, 13:31, ИА Амител
При увольнении работнику положен ряд выплат, включая компенсацию за неиспользованный отпуск. О том, как получить больше денег, "Ленте" рассказала юрист Ольга Лапина.
Размер отпускных зависит от продолжительности трудового стажа в организации. Если сотрудник увольняется по собственному желанию, проработав не менее 11 месяцев, то он имеет право на отпускные за полный рабочий год. При меньшем стаже – выплаты рассчитываются пропорционально отработанному времени.
Если сотрудник хочет получить больше отпускных, то увольняться лучше во второй половине месяца. Стаж для расчета округляется в большую сторону, но если отработано меньше половины месяца, то эти дни исключаются из подсчета.
Существует еще одна хитрость: чтобы получить отпускные в полном объеме, достаточно отработать более десяти с половиной месяцев.
13:38:18 19-06-2024
"Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает." ВИЛенин. Полное собрание сочинений, т44, стр.665.
15:35:28 19-06-2024
Чтож так припозднились то с хорошей вестью ((
18:35:28 19-06-2024
Ох хитро придумано! Никто и не знал...