Юрист рассказал, как получить больше отпускных при увольнении

Достаточно отработать более десяти с половиной месяцев

19 июня 2024, 13:31, ИА Амител

Отпуск / Фото: pxhere.com/ru/photo/893394

При увольнении работнику положен ряд выплат, включая компенсацию за неиспользованный отпуск. О том, как получить больше денег, "Ленте" рассказала юрист Ольга Лапина.

Размер отпускных зависит от продолжительности трудового стажа в организации. Если сотрудник увольняется по собственному желанию, проработав не менее 11 месяцев, то он имеет право на отпускные за полный рабочий год. При меньшем стаже – выплаты рассчитываются пропорционально отработанному времени.

Если сотрудник хочет получить больше отпускных, то увольняться лучше во второй половине месяца. Стаж для расчета округляется в большую сторону, но если отработано меньше половины месяца, то эти дни исключаются из подсчета.

Существует еще одна хитрость: чтобы получить отпускные в полном объеме, достаточно отработать более десяти с половиной месяцев.