Юрист рассказал о штрафах за выезд на встречную полосу без разметки

Даже если линии засыпаны снегом, от ответственности не уйти

10 ноября 2024, 15:22, ИА Амител

Заснеженная дорога / Фото: pxhere.com/ru/photo/1350180

Выезд на встречную полосу на дорогах с большим количеством полос, даже если разметка незаметна из-за снега, может караться штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением прав до полугода. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс.

Зимой из-за снега разметка на дорогах становится трудно различимой, что вызывает вопросы об ответственности водителей за нарушение ПДД.

При выезде на встречку без видимой разметки водитель может быть наказан по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ штрафом 5 тысяч рублей или лишением прав на срок до полугода.

Однако Адамс отмечает, что такое наказание является исключением, и обычно привлечение к ответственности за нарушение разметки под снегом неправомерно.

Привлечение к ответственности за нарушение правил разметки в снегопад не допускается, если разметка неразличима из-за погоды. Ответственность исключается, если отсутствуют дублирующие дорожные знаки.

При получении постановления о нарушении правил разметки водитель может обжаловать его, предоставив записи с видеорегистратора, фотоматериалы о состоянии дороги, справку из Гидрометцентра и показания свидетелей. Если разметка видна на фото- и видеоматериалах, обжалование постановления не имеет смысла.