Юрист рассказал о штрафах за выезд на встречную полосу без разметки
Даже если линии засыпаны снегом, от ответственности не уйти
10 ноября 2024, 15:22, ИА Амител
Выезд на встречную полосу на дорогах с большим количеством полос, даже если разметка незаметна из-за снега, может караться штрафом в размере 5 тысяч рублей или лишением прав до полугода. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс.
Зимой из-за снега разметка на дорогах становится трудно различимой, что вызывает вопросы об ответственности водителей за нарушение ПДД.
При выезде на встречку без видимой разметки водитель может быть наказан по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ штрафом 5 тысяч рублей или лишением прав на срок до полугода.
Однако Адамс отмечает, что такое наказание является исключением, и обычно привлечение к ответственности за нарушение разметки под снегом неправомерно.
Привлечение к ответственности за нарушение правил разметки в снегопад не допускается, если разметка неразличима из-за погоды. Ответственность исключается, если отсутствуют дублирующие дорожные знаки.
При получении постановления о нарушении правил разметки водитель может обжаловать его, предоставив записи с видеорегистратора, фотоматериалы о состоянии дороги, справку из Гидрометцентра и показания свидетелей. Если разметка видна на фото- и видеоматериалах, обжалование постановления не имеет смысла.
16:51:08 10-11-2024
На Малахова бараны уже в 3 полосы едут, вместо 4
19:03:23 10-11-2024
Гость (16:51:08 10-11-2024) На Малахова бараны уже в 3 полосы едут, вместо 4... а потом эти же бараны стонут - ой, какие пробки в городе...
17:03:37 10-11-2024
Запись видеорегистратора, это конечно очень смешно. Особенно когда судишься с полицей.
09:52:26 11-11-2024
Гайцы тоже не дураки. Письмо "счастья" отправляют тебе в личный кабинет Госуслуг дней через 10, а то и две недели после нарушения. И где ты видеоматериалы из регистратора найдёшь? Всё уже перезаписалось.
10:02:00 11-11-2024
Даже если линии засыпаны снегом --- ну можно же догадаться, что там сполошная