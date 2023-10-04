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Юрист рассказала, что грозит россиянину за покупку военного билета

Попасть можно сразу под несколько статей

04 октября 2023, 06:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Юрист Клавдия Бакуменко рассказала о том, чем грозит россиянам покупка военного билета. Ее слова передает "Секрет фирмы".

По словам специалиста, сразу несколько статей может грозить тому, кто решит купить освобождение от воинской службы. 

При покупке документа гражданина могут привлечь к ответственности сразу по двум статьям: 

– ч. 1 ст. 328 УК РФ "Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы";

– ч. 3 ст. 327 "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Если "военник" покупался не у "левого человека", а, например, у сотрудника военкомата, то к этим статьям могут приписать дачу взятки. За это грозит штраф до полумиллиона рублей.

Покупателя могут освободить от уголовной ответственности, если он будет содействовать в поимке того, кто продает военные билеты. При этом от службы в армии это не освободит.

Армия

Комментарии 17

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гость

06:57:01 04-10-2023

Люди молодые, призывного возраста не хотят участвовать в войне. В войне вообще ни с какой страной, от слова,вообще. Люди хотят мира. Тогда не будет такой проблемы.

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Гость

07:07:25 04-10-2023

гость (06:57:01 04-10-2023) Люди молодые, призывного возраста не хотят участвовать в вой... Я не буду про гражданский долг говорить, про патриотизм. Для вас это пустые звуки. Такие как вы просто желудки. Лишь бы набить свою требуху - больше потребностей нет. А в случае если вы «общечеловек» с либеральными взглядами, так нам и вовсе не о чем с вами разговаривать. Я удивлен почему вы тогда еще здесь. Все ваши кумиры уже уехали. Все такие же как и вы тоже уехали. Страна открыта - вы свободны. Что вы здесь забыли?

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Гость

07:32:31 04-10-2023

Гость (07:07:25 04-10-2023) Я не буду про гражданский долг говорить, про патриотизм. Для... Конечно, вы правы. Долг каждого россиянина- положить свою ничтожную жизнь за защиту яхт абрамовичей, ротенбергов и прочих дерипасок....

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Гость

08:25:00 04-10-2023

Гость (07:32:31 04-10-2023) Конечно, вы правы. Долг каждого россиянина- положить свою ни... Абрамович гражданин Португалии. Дерипаска и Ротенберги под западными санкциями, у них конфискованы яхты, а на их активы на Западе наложен арест. Никто из русских или россиян не обязан их защищать и не защищает их. Причина событий со страной 404 совершенно иная. Ваша постоянная мантра уже не прокатывает.

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Гость

09:12:13 04-10-2023

Гость (08:25:00 04-10-2023) Абрамович гражданин Португалии. Дерипаска и Ротенберги под з... Если такой ярый патриот, то вперед. никто не держит - медаль, льготы, и т.п получишь, ну а если погост, то с почестями, да и близким почет, уважение будет, ну и конечно денеХ...

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Гость

09:28:51 04-10-2023

Гость (09:12:13 04-10-2023) Если такой ярый патриот, то вперед. никто не держит - медаль... Заткни свое орало.

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гость

10:15:26 04-10-2023

Гость (08:25:00 04-10-2023) Абрамович гражданин Португалии. Дерипаска и Ротенберги под з... а не подскажешь сколько было выплачено 404 стране за транзит ресурсов и самое главное кем

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Гость

08:52:03 04-10-2023

гость (06:57:01 04-10-2023) Люди молодые, призывного возраста не хотят участвовать в вой... Люди хотят мира --- еще люди хотят, чтобы на земле не было плохих людей, преступников и вообще Зла. А Зло, к сожалению, можно только победить. Несколько тысяч лет назад на Земле поняли, хочешь мира, готовься к войне. К сожалению. Очки розовые снимите, а то разочарование будет жестким. Хотя я тоже против мобилизации, уверен, что в 21 веке другие методы, этим спутники не победить

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Гость

09:13:15 04-10-2023

Гость (08:52:03 04-10-2023) Люди хотят мира --- еще люди хотят, чтобы на земле не было п... Зло порассуждает зло

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Гость

10:19:23 04-10-2023

Гость (08:52:03 04-10-2023) Люди хотят мира --- еще люди хотят, чтобы на земле не было п... А надо взять всё, да и поделить!

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Гость

07:40:57 04-10-2023

P.S. А вы знали, что до 2014г. денег на постройку и покупку яхт олигархов было потрачено больше, чем на обновление ВМФ? Так может, пусть теперь своими яхтами новый зерновой коридор хохляндии перекроют? Или десант в Одессе высадят? Кстати, один кандидат в гламурные десантники уже имеется- Дане Милохину повестку принесли. Вручить, правда, не сумели...

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Гость

08:25:25 04-10-2023

Какой акцент именно на покупку военного билета сделали, видать актуально стало. А покупка дипломов, водительских удостоверений, это не так страшненько. Помнится поймали "полиционера" после n количества лет работы с поддельным дипломом, и ничего только уволили. Еще признали что специалист был хороший.

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Гость

08:40:20 04-10-2023

А за продажу военника "тыловых героев" не хотят привлекать ?

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Гость

09:05:46 04-10-2023

Гость (08:40:20 04-10-2023) А за продажу военника "тыловых героев" не хотят привлекать ?... Статью прочитать не судьба?

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Гость

10:21:31 04-10-2023

А что грозит на линии соприкосновения?

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Гость

10:54:51 04-10-2023

Гость (10:21:31 04-10-2023) А что грозит на линии соприкосновения?... Штрафа не будет

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Гость

13:53:34 04-10-2023

Клавдия и есть клавдия. Скажу как юрист с 30 летним стажем.

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