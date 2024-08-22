Может ли работодатель ввести штрафы за отказ устанавливать программы контроля?
Требовать установки нужных программ для использования в рабочее время на устройство работодателя вполне корректно. Вместе с тем, если устройство личное, такое требование не обязательно
22 августа 2024, 13:00, ИА Амител
Работодатель не может требовать установки программы контроля на смартфон (MDM). Они нужны для защиты корпоративных данных, однако не все сотрудники бывают в восторге от этого. Как сообщает "Секрет фирмы", эксперты отметили, что подобные требования должны быть прописаны в политике компании.
Требовать установки нужных программ для использования в рабочее время на устройство работодателя вполне корректно. Вместе с тем, если устройство личное, такое требование не обязательно.
"Больший эффект от использования этих программ именно для корпоративных устройств связан с тем, что сотрудникам нельзя вменить в обязанность отдавать свою личную технику под контроль компании. Сказывается также разнообразие операционных систем и характеристик личных устройств", — заявил гендиректор АНО "Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом" Кирилл Семион.
Владелец юридического бюро "Палюлин и партнёры" Антон Палюлин уточнил, что установка MDM на личный телефон незаконна. В Конституции РФ прописано право на тайну переписки. Кроме того, сам сотрудник не обязан владеть мобильным устройством для рабочей деятельности.
Если работодатель грозит штрафом или увольнениями за отказ от установки MDM-программ, то сотрудник имеет право пожаловаться. Как правило, подобные жалобы подаются в трудовую инспекцию или суд.
14:13:17 22-08-2024
разнообразие операционных систем и характеристик личных устройств/// вы что, долбанулись? Какое ещё "разнообразие" iOS да Android - теперь наше проклятье! Где BBOS? Где Symbian? Где Win8 и WM?
18:17:06 22-08-2024
ниочем статья. я ставлю фаервол и кодовые слова (рыбалка,vk, одноклассники и пр) это все блочит компы сотрудников контор при попытке с рабочего компа выходить на сайты не по работе. Так же могу при пользовании вифи c тел сотрудника ходить куда попало на работе. В некоторых отделах выдаются рабочие тел., пользоваться личными запрещено, они хранятся выключенными. Это ВСЁ прописано в трудовом договоре. раз они согласились - то какие вопросы? + у каждого руководителя есть проги слежения и подключения к мониторам сотрудниуов чтобы вмдеть, что уних открыто на мониторах, ну и я сообщаю так же ккое ПО активировано. Сисадминистрирование это такая работа, от которой дохнут кони)))) ну а я - бессмертный пони с зарплатой в 120 000 мес.
03:53:37 23-08-2024
Гость (18:17:06 22-08-2024) ниочем статья. я ставлю фаервол и кодовые слова (рыбалка,vk,... молодец! поддерживаю