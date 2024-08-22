Требовать установки нужных программ для использования в рабочее время на устройство работодателя вполне корректно. Вместе с тем, если устройство личное, такое требование не обязательно

22 августа 2024, 13:00, ИА Амител

Смартфон в руках / Фото: unsplash.com

Работодатель не может требовать установки программы контроля на смартфон (MDM). Они нужны для защиты корпоративных данных, однако не все сотрудники бывают в восторге от этого. Как сообщает "Секрет фирмы", эксперты отметили, что подобные требования должны быть прописаны в политике компании.

Требовать установки нужных программ для использования в рабочее время на устройство работодателя вполне корректно. Вместе с тем, если устройство личное, такое требование не обязательно.

"Больший эффект от использования этих программ именно для корпоративных устройств связан с тем, что сотрудникам нельзя вменить в обязанность отдавать свою личную технику под контроль компании. Сказывается также разнообразие операционных систем и характеристик личных устройств", — заявил гендиректор АНО "Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом" Кирилл Семион.

Владелец юридического бюро "Палюлин и партнёры" Антон Палюлин уточнил, что установка MDM на личный телефон незаконна. В Конституции РФ прописано право на тайну переписки. Кроме того, сам сотрудник не обязан владеть мобильным устройством для рабочей деятельности.

Если работодатель грозит штрафом или увольнениями за отказ от установки MDM-программ, то сотрудник имеет право пожаловаться. Как правило, подобные жалобы подаются в трудовую инспекцию или суд.