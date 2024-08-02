Юристы рассказали, как давать свидетельские показания, чтобы не стать подозреваемым
Эксперты советуют заранее брать адвоката, чтобы не оказаться в неприятной ситуации
02 августа 2024, 10:40, ИА Амител
После допроса в качестве свидетеля можно внезапно стать подозреваемым. Эксперты советуют заранее брать адвоката, чтобы не оказаться в такой ситуации. Как вести себя на допросе и как отвечать, чтобы не заиметь проблем, "Секрету фирмы" объяснили юристы.
Гендиректор юрфирмы "Партнер" Константин Горин объяснил, что на вызов на допрос по повестке нужно прийти в назначенное время либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. Если вас вызвали по телефону, вы имеете право и не прийти.
"Целесообразно выяснить, в чем причина вызова в полицию, – если звонили мошенники, нашедшие адрес местного отделения МВД, это сразу станет понятным. Если следователь реальный и допрос настоящий, то он должен проводиться с учетом всех норм уголовно-процессуального кодекса", – подчеркнул Горин.
Адвокат Нурлан Гасымов отметил, что на допросе свидетель подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или дачу ложных показаний. При этом он не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.
Эксперты рекомендуют заранее подготовить свои решения. Лучше всего сделать это с адвокатом. Он поможет избежать неаккуратных ответов. Однако по закону следователь имеет право допрашивать свидетелей без присутствия юриста.
"Но после такого допроса вы можете стать подозреваемым, и тогда у вас уже может не быть времени на поиск адвоката. Поэтому важно помнить: следователь может допросить вас без адвоката, но вы имеете право на адвоката во время допроса, и отстаивать это право вы должны сами, так как это в ваших интересах", – заявил адвокат Виктор Камалдинов.
Все ответы свидетеля вносятся в протокол, а потому следует быть осторожными и не говорить не подумав. Гасымов подчеркнул, что лучше отвечать на вопросы кратко. Если вы сомневаетесь в правильности своего ответа, то лучше пояснить, что "забыли", "не обратили внимания" или не помните.
После беседы со следователем вас попросят подписать протокол допроса. Его следует сначала внимательно прочитать. Нужно удостовериться, что все слова записаны верно. Любая запятая может изменить суть предложения и его смысл. Следователь может не очень корректно записать ваши показания, не указать все ваши "кажется" и "возможно" там, где это важно.
Если замечания есть, то нужно не бояться на них указывать: для этого есть отдельная графа. Кроме того, следует попросить сделать копии всех документов, которые вам были выданы или которые вы подписывали.
10:44:55 02-08-2024
Из рассказа стало ясно что задача следствия не найти правду, а как можно больше народу посадить.
11:21:58 02-08-2024
Гость (10:44:55 02-08-2024) Из рассказа стало ясно что задача следствия не найти правду,... Это "рассказ" от адвокатов. Адвокаты вам тут рассказывают как необходимо их привлекать к участию в любых процессуальных действиях. Они только забыли здесь прайс с расценками на свои услуги здесь выложить. Эта статья - реклама.
14:55:31 02-08-2024
Гость (11:21:58 02-08-2024) Это "рассказ" от адвокатов. Адвокаты вам тут рассказывают ка... Скупой платит дважды
12:18:11 02-08-2024
Гость (10:44:55 02-08-2024) Из рассказа стало ясно что задача следствия не найти правду, а как можно больше народу посадить...Пожалуй, плюсану.
11:41:02 02-08-2024
Задача и цель статьи, дать возможность заработать адвокатам
11:42:46 02-08-2024
У адвокатиков доходы падают-рекламируют свои услуги
11:46:42 02-08-2024
"По существу заданных мне вопросов ничего пояснить не могу..." (С)
🤣
12:05:14 02-08-2024
раз к сделователю попал - значит рыло в пуху
12:06:44 02-08-2024
Эксперты советуют заранее брать адвоката --- эксперты адвокаты советуют заранее их брать. Так можно бизнес построить, кто-то сидит вызывает, а кто-то сразу советует его взять
12:56:56 02-08-2024
"Эксперты советуют заранее брать адвоката, чтобы не..." - а чтобы правильно выбрать кошерного адвоката обратитесь незадорого к экспертам
13:35:33 02-08-2024
Если что-нибудь случилось,
И никто не виноват,
Не ходи туда, иначе
Виноватым будешь ты.
Спрячься где-нибудь в сторонке.
А потом иди домой.
И про то, что видел это,
Никому не говори.