Юристы рассказали, как давать свидетельские показания, чтобы не стать подозреваемым

Эксперты советуют заранее брать адвоката, чтобы не оказаться в неприятной ситуации

02 августа 2024, 10:40, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

После допроса в качестве свидетеля можно внезапно стать подозреваемым. Эксперты советуют заранее брать адвоката, чтобы не оказаться в такой ситуации. Как вести себя на допросе и как отвечать, чтобы не заиметь проблем, "Секрету фирмы" объяснили юристы.

Гендиректор юрфирмы "Партнер" Константин Горин объяснил, что на вызов на допрос по повестке нужно прийти в назначенное время либо заранее уведомить следователя о причинах неявки. Если вас вызвали по телефону, вы имеете право и не прийти.

"Целесообразно выяснить, в чем причина вызова в полицию, – если звонили мошенники, нашедшие адрес местного отделения МВД, это сразу станет понятным. Если следователь реальный и допрос настоящий, то он должен проводиться с учетом всех норм уголовно-процессуального кодекса", – подчеркнул Горин.

Адвокат Нурлан Гасымов отметил, что на допросе свидетель подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или дачу ложных показаний. При этом он не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.

Эксперты рекомендуют заранее подготовить свои решения. Лучше всего сделать это с адвокатом. Он поможет избежать неаккуратных ответов. Однако по закону следователь имеет право допрашивать свидетелей без присутствия юриста.

"Но после такого допроса вы можете стать подозреваемым, и тогда у вас уже может не быть времени на поиск адвоката. Поэтому важно помнить: следователь может допросить вас без адвоката, но вы имеете право на адвоката во время допроса, и отстаивать это право вы должны сами, так как это в ваших интересах", – заявил адвокат Виктор Камалдинов.

Все ответы свидетеля вносятся в протокол, а потому следует быть осторожными и не говорить не подумав. Гасымов подчеркнул, что лучше отвечать на вопросы кратко. Если вы сомневаетесь в правильности своего ответа, то лучше пояснить, что "забыли", "не обратили внимания" или не помните.

После беседы со следователем вас попросят подписать протокол допроса. Его следует сначала внимательно прочитать. Нужно удостовериться, что все слова записаны верно. Любая запятая может изменить суть предложения и его смысл. Следователь может не очень корректно записать ваши показания, не указать все ваши "кажется" и "возможно" там, где это важно.

Если замечания есть, то нужно не бояться на них указывать: для этого есть отдельная графа. Кроме того, следует попросить сделать копии всех документов, которые вам были выданы или которые вы подписывали.