Юристы рассказали, как защитить права при незаконном увольнении

В судебной практике много случаев, когда основания для увольнения оказываются незаконными

26 октября 2024, 07:00, ИА Амител

Подписание документов / Фото: unsplash.com / Scott Graham

Порой бывает, что человека уволили, пока он был на больничном, или вынудили написать заявление. Варианты выхода из этой ситуации есть, пишет "Секрет фирмы". Как лучше поступить – рассказали юристы.

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов отметил, что в судебной практике много случаев, когда основания для увольнения оказываются незаконными.

По словам Кузнецова, их можно обобщить:

работник уволился сам, но на самом деле его вынудил работодатель;

работник был в отпуске или на больничном;

работник из льготной категории;

нарушен законный порядок увольнения;

было лишь одно нарушение трудовой дисциплины без предварительного наложения более мягкой меры дисциплинарного взыскания.

Если увольнение прошло незаконно, то можно обратиться в местный суд. Председатель коллегии адвокатов Москвы "Адвокатъ" Андрей Мисаров рассказал, что в подобном иске следует указать ряд обстоятельств. Нужно указать название суда, сведения о себе, информацию о работодателе, подробности нарушения прав и какие действия привели к увольнению. Также нужно привести доказательства, указать сумму в случае денежной компенсации.

Кроме того, нужно приложить документы:

доверенность – если иск подает представитель;

копии документов, подтверждающие нарушения;

расчет суммы, если она взыскивается;

доказательства, что копии иска были отправлены работодателю.

При этом платить госпошлину за подобные иски не нужно. Сам иск можно подать по месту жительства, работы или адресу работодателя. После того как вы подадите иск, суд назначит дату заседания и сообщит вам об этом.

Если увольнение признают незаконным, то вас могут восстановить на работе, изменить дату или причину увольнения, обязать работодателя выплатить зарплату за время простоя или возместить моральный вред.

"Как правило, в большинстве случаев суды встают на сторону работников и восстанавливают их на работе. Более того, в рассмотрении такой категории дел участвуют прокуроры, которые дают заключения о законности или незаконности увольнения, поэтому если работник действительно был уволен безосновательно, у него есть большие шансы на удовлетворение требований в суде", – сказал Кузнецов.

По его словам, даже если работник выиграет суд, у него могут появиться новые трудности, связанные с восстановлением на работе. Это может стать причиной новых трудовых споров.