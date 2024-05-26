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Юрий Лоза посоветовал запевшей Валиевой брать пример с Клавы Коки

Певицу он назвал "пирожком ни с чем"

26 мая 2024, 16:31, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/687769
Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/687769

Певец Юрий Лоза высказался о том, что отстраненная от соревнований Камила Валиева начала музыкальную карьеру. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

"Берите пример с Клавы Коки. Пирожок ни с чем, который вдруг становится медиазвездой и среди главных лиц. Что умела она до раскрутки? Ну ручками умела двигать, смешное лицо у нее", – заявил Лоза.

По его словам, если Клава Кока смогла запеть, то сможет кто угодно.

Он также отметил, что сейчас есть много различных программ, которые позволяют певцам подтягивать свой голос.

Ранее Камила Валиева заявила, что собирается записывать песни.

музыка

Комментарии 5

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Гость

06:17:29 27-05-2024

Любым способом эта бездарность пытается о себе напомнить. Да помню какую ересь ты пел. Самому-то не стадно? А молодежь поучать пытается.

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гость

09:16:33 27-05-2024

а он пирожок с чем? Кроме одной песни больше ничего не нетленного не написал

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Гость

17:04:01 27-05-2024

гость (09:16:33 27-05-2024) а он пирожок с чем? Кроме одной песни больше ничего не нетле...
Как дядя с тетей Томою боролись в детской комнате,
Как дядя тетю Тому поборол.
Потом качаться начали, измазались испечкались
И дядя мне подушку распорол!

Ну чем не шедевр!

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Гость

15:27:22 27-05-2024

Кока, да, мордашка прикольная, но все что ниже пояса- ужасно, лучше не смотреть.

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Гость

20:51:11 28-05-2024

Гость (06:17:29 27-05-2024) Любым способом эта бездарность пытается о себе напомнить. Да... У Юрия Лозы прекрасные песни и прекрасный голос. А если вам нравится Клава кока, то этим все сказано. И вам молодежь не учить

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