Юрий Лоза посоветовал запевшей Валиевой брать пример с Клавы Коки

Певицу он назвал "пирожком ни с чем"

26 мая 2024, 16:31, ИА Амител

Микрофон / Фото: pxhere.com/ru/photo/687769

Певец Юрий Лоза высказался о том, что отстраненная от соревнований Камила Валиева начала музыкальную карьеру. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

"Берите пример с Клавы Коки. Пирожок ни с чем, который вдруг становится медиазвездой и среди главных лиц. Что умела она до раскрутки? Ну ручками умела двигать, смешное лицо у нее", – заявил Лоза.

По его словам, если Клава Кока смогла запеть, то сможет кто угодно.

Он также отметил, что сейчас есть много различных программ, которые позволяют певцам подтягивать свой голос.

Ранее Камила Валиева заявила, что собирается записывать песни.