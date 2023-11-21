Юрий Лоза жестко прошелся по Пугачевой, назвав ее отставной певицей

Он удивлен тем, что о Пугачевой так много пишут в СМИ

21 ноября 2023, 19:10, ИА Амител

Кадр из видео / Музыкалити

Российский певец и композитор Юрий Лоза жестко высказался о своей коллеге по сцене Алле Пугачевой. Его слова передает "АиФ".

Лозу удивляет то, как много СМИ сейчас пишут о Пугачевой, несмотря на то, что она давно перестала выступать.

"Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают. Мне это непонятно! О ней сейчас пишут больше, чем когда она пела", – заявил Лоза журналистам.

По его мнению, странно, что людей интересуют мысли и слова Пугачевой.