Юрий Лоза жестко прошелся по Пугачевой, назвав ее отставной певицей
Он удивлен тем, что о Пугачевой так много пишут в СМИ
21 ноября 2023, 19:10, ИА Амител
Кадр из видео / Музыкалити
Российский певец и композитор Юрий Лоза жестко высказался о своей коллеге по сцене Алле Пугачевой. Его слова передает "АиФ".
Лозу удивляет то, как много СМИ сейчас пишут о Пугачевой, несмотря на то, что она давно перестала выступать.
"Пугачева 15 лет уже не поет. Я не знаю, почему ее так раскручивают. Мне это непонятно! О ней сейчас пишут больше, чем когда она пела", – заявил Лоза журналистам.
По его мнению, странно, что людей интересуют мысли и слова Пугачевой.
19:39:25 21-11-2023
Кто Пугачева-знают все, а вот Лозу не каждый вспомнит, как бы там не было.
19:46:47 21-11-2023
Гость (19:39:25 21-11-2023) Кто Пугачева-знают все, а вот Лозу не каждый вспомнит, как б... Конечно все знают борделе типажную хабалку, мать всех голубых, жену двух голубых, в два раза ее младше.
19:55:43 21-11-2023
Гость (19:46:47 21-11-2023) Конечно все знают борделе типажную хабалку, мать всех голубы... Оставьте в покое её личные дела. Лучше вспомните её замечательные песни!
20:04:10 21-11-2023
Гость (19:55:43 21-11-2023) Оставьте в покое её личные дела. Лучше вспомните её замечате... замечательные, да, но строго благодаря гениальным советским авторам.
04:48:15 22-11-2023
Элен без ребят (20:04:10 21-11-2023) замечательные, да, но строго благодаря гениальным советским ... Ну так она исполнитель, а не поэт и композитор. Всё правильно
20:29:21 21-11-2023
Гость (19:55:43 21-11-2023) Лучше вспомните её замечательные песни! Мадам Брошкина и настоящий полковник просто шедевры. У меня сверху и снизу соседки престарелые. Просто ярые фанатки. Как начнут фанатеть, так пока полуавтоматы не отключишь, так и спорят какая песня круче...
19:47:34 21-11-2023
Лозу тоже все знают.
19:52:46 21-11-2023
Лозу- знаю. А хабалка пусть едет в родной израиль...
19:59:15 21-11-2023
Лоза возмутился, что про Пугачеву пишут, а про него нет.
20:17:18 21-11-2023
У пугачевой последняя песня была в 1986 году, после только хрипела и интриги плела, не пуская на эстраду талантливых конкуренток, обозвав сама себя примаданной.
20:36:04 22-11-2023
Гость (20:17:18 21-11-2023) У пугачевой последняя песня была в 1986 году, после только х... интересно узнать,а лоза это что?
20:25:31 21-11-2023
"Пугачева 15 лет уже не поет" ------ справедливости ради замечу, что Юру тоже давно не слыхать.
21:08:43 21-11-2023
Лозу- знаю.---- скажите, он кроме плота что нибудь когда нибудь вобще пел?)
21:55:15 21-11-2023
Гость (21:08:43 21-11-2023) Лозу- знаю.---- скажите, он кроме плота что нибудь когда ниб... Толсто. Тупо. Достойно хабалкопоклонника...
22:06:24 21-11-2023
Гость (21:08:43 21-11-2023) Лозу- знаю.---- скажите, он кроме плота что нибудь когда ниб... Да что - то мычал...
07:23:38 22-11-2023
Гость (22:06:24 21-11-2023) Да что - то мычал...... Мычал ты под столом, когда хабалка хрипела из твоего черно-белого телевизора.
04:49:37 22-11-2023
Гость (21:08:43 21-11-2023) Лозу- знаю.---- скажите, он кроме плота что нибудь когда ниб... Пел.
07:22:01 22-11-2023
Гость (21:08:43 21-11-2023) Лозу- знаю.---- скажите, он кроме плота что нибудь когда ниб... Осыпаются надежды...девочка весна с длинными ногами, Прости я снова без цветов но я полдня болтался в небе а в небе взять их просто не где, Ты позабудешь про печали вино друзей и домино а я про доходягу мужа пускай за тридевять ветров он ищет нефтяные лужи и кормит злющих комаров...а мимо молодость проходит и дни мелькают как в кино, Над деревней Клюевкой опустился вечер, Он улыбался встрече рад ведь он не понял их через мгновенье наш собрат его пинал под дых, Как выбрали снегурочкой соседку нашу дурочку и как она от счастья нажралась, Попивают пиво свежего разлива... бабушка в плаще и в синяках, Я знаю как выходят стервы из хорошеньких невест, Разве возраст 42, мог бы жить да жить, и с натугой верится, что не допел он и не доиграл....наливай еще по одному, ведь он не вышел, он совсем ушел, выпьем, чтобы там ему было хорошо,......
11:23:42 22-11-2023
Гость (21:08:43 21-11-2023) Лозу- знаю.---- скажите, он кроме плота что нибудь когда ниб... нет. Только рассуждал о плоскости Земли. Он носитель тайной информации о том, что на Северном Полюсе есть забор, за который никого не пускают, ибо это доказывает, что Земля плоская. А еще он утверждает, что если бы Земля была круглая, то все с нее бы упало. А вы можете дальше обсуждать его бредни. Про Пугачеву в том числе
13:51:26 22-11-2023
Гость (11:23:42 22-11-2023) нет. Только рассуждал о плоскости Земли. Он носитель тайной ... Он троллил таких глупых, как ты.
22:42:02 21-11-2023
Бездарность о которой всё забыли 30 лет назад осуждает великую певицу. Ха-ха.
07:27:35 22-11-2023
Гость (22:42:02 21-11-2023) Бездарность о которой всё забыли 30 лет назад осуждает велик... Лоза гораздо талантливей Пугачевой, и голос лучше. Просто он пел только свои песни, а если бы другие авторы ему писали, популярность была бы выше пугачихинской.
07:32:24 22-11-2023
Гость (07:27:35 22-11-2023) Лоза гораздо талантливей Пугачевой, и голос лучше. Просто он... У Лозы нет вообще певческого голоса. Или визгливый тенорок - это для вас голос?
14:55:12 22-11-2023
Гость (07:32:24 22-11-2023) У Лозы нет вообще певческого голоса. Или визгливый тенорок -... Так для местных верх совершенства - это шансон хрипящей жабы-успенской, полупокер-с-обиженки Новиков, а теперь звиzда Шаман.
20:27:06 22-11-2023
Гость (14:55:12 22-11-2023) Так для местных верх совершенства - это шансон хрипящей жабы... Хахол, бежи песни Гардона лысого киювского слухай.
06:36:41 22-11-2023
Пел----- да, кажется, что то пел...только вот не можете вспомнить, что именно, да?))
06:53:07 22-11-2023
Пел: "Девочка сегодня в баре, девочке 15 лет".
13:48:14 22-11-2023
Гость (06:53:07 22-11-2023) Пел: "Девочка сегодня в баре, девочке 15 лет".... Очень "содержательный" текст! И странно, что ещё судит!
07:07:09 22-11-2023
у прилавка шум и гам и толчея, всюду грязь и рыбья чешуя...
07:35:15 22-11-2023
Плотом прошелся!
09:03:06 22-11-2023
Лоза очень крутой музыкант. Жаль в этом году его концерт не удался.
13:45:03 22-11-2023
Гость (09:03:06 22-11-2023) Лоза очень крутой музыкант. Жаль в этом году его концерт не ... Вашего "крутого" НИГДЕ НЕ СЛЫШНО, НЕ ВИДНО!
20:29:24 22-11-2023
Гость (13:45:03 22-11-2023) Вашего "крутого" НИГДЕ НЕ СЛЫШНО, НЕ ВИДНО!... Шары розуй, увидишь . Хотя ты на украине живешь, там только Зелю наркомана тебе видно.
20:32:17 22-11-2023
Гость (13:45:03 22-11-2023) Вашего "крутого" НИГДЕ НЕ СЛЫШНО, НЕ ВИДНО!... Зато ваша Пугачиха хабалка новыми песнями вас хохлов радует, и от концертов ее все залы битком на украине.