По его словам, программы снимают не для зрителей, а для самих артистов

08 января 2024, 15:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российский певец и композитор Юрий Лоза жестко раскритиковал "новогодние огоньки". Его слова передают "Аргументы и Факты".

По мнению Лозы, новогодние огоньки снимаются не для зрителей, а для самих артистов, которые в них участвуют.

"Наша медиасистема давно повернута сама на себя. Когда на новогоднем огоньке Киркоров поет для Баскова про Баскова, то, конечно, народу это совершенно не интересно", – сказал Лоза.

Он добавил, что раньше артисты в новогодних программах пели песни о рабочих, а сейчас выступают с номерами о самих себе.

Как считает Лоза, звезд нужно оставить на втором плане, а больше времени стоит уделять обычным людям.

