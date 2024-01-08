Юрий Лоза жестко раскритиковал "новогодние огоньки"
По его словам, программы снимают не для зрителей, а для самих артистов
08 января 2024, 15:20, ИА Амител
Российский певец и композитор Юрий Лоза жестко раскритиковал "новогодние огоньки". Его слова передают "Аргументы и Факты".
По мнению Лозы, новогодние огоньки снимаются не для зрителей, а для самих артистов, которые в них участвуют.
"Наша медиасистема давно повернута сама на себя. Когда на новогоднем огоньке Киркоров поет для Баскова про Баскова, то, конечно, народу это совершенно не интересно", – сказал Лоза.
Он добавил, что раньше артисты в новогодних программах пели песни о рабочих, а сейчас выступают с номерами о самих себе.
Как считает Лоза, звезд нужно оставить на втором плане, а больше времени стоит уделять обычным людям.
15:26:44 08-01-2024
Юра, спой наше, исконно русское: "Над деревней Клюевкой, опустился вечер, небо залунявилось, только пальцем тронь, где то вдалеке пичуги малые щебечут, где то недалече, всхлипнула гармонь!"
16:05:17 08-01-2024
Первый раз посмотрел с удовольствием. Надеюсь в следующем году будет больше талантов из народа, военных и других заслуженных людей! А не этих , возомнивших себя элитой, а оказавшихся опухолью общества.
16:07:00 08-01-2024
Раскритиковал -это когда сам влиятельный авторитет. А это - выразил мнение.
16:17:53 08-01-2024
Гость (16:07:00 08-01-2024) Раскритиковал -это когда сам влиятельный авторитет. А это -... Ага, а сам значит, влиятельный авторитет, раз раскритиковал Лозу.
14:25:24 09-01-2024
Гость (16:17:53 08-01-2024) Ага, а сам значит, влиятельный авторитет, раз раскритиковал... Давно пора всех этих лоз,да и всех этих "примусов"+всех,кто нагло лезет в телевизор,посадить на тот самый плот и отправить по известному адресу.
17:56:09 08-01-2024
Там у этих так называемых артистов везде междусобойчик направленный на изьятие денег себе в карманы...
18:35:18 08-01-2024
Вообще-то, это так изначально и задумывалось как междусобойчик с участием артистов и прочего бомонда, на встречу с которыми решили пригласить и простых работяг - ткачих, шахтеров, сталеваров, хлеборобов, но потом, с появлением касты продюсеров и прочих артитистических кланов - все это превратилось в закрытое шоу, в которое нельзя попасть "с улицы"
18:54:23 08-01-2024
В общем-то он прав
20:23:15 08-01-2024
Деревенские музыкальные критики отдуплились от недельной пьянки? На работу завтра, народ!
22:49:42 08-01-2024
Гость (20:23:15 08-01-2024) Деревенские музыкальные критики отдуплились от недельной пья... Работа-работа, перейди на Федота
09:40:29 09-01-2024
Гость (20:23:15 08-01-2024) Деревенские музыкальные критики отдуплились от недельной пья... А Вы уверены, что понимаете смысл слово "отдуплять"? Или Вам просто упоминание дупла нравится?