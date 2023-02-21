Купить там можно будет неповторимые украшения и аксессуары от бриллиантовых до бижутерии

21 февраля 2023, 11:00, ИА Амител

Фото из архива ООО "Экспо Ивентс"

23 февраля 2023 года на площадке МВК "Новосибирск Экспоцентр" стартует праздник весны и красоты – выставка-продажа "Ювелирная Сибирь". Участие в ней примут более 80 компаний и брендов из регионов России, Армении, Казахстана. Они представят свыше 10 000 моделей ювелирных украшений и полудрагоценных камней.

На выставке-продаже вы увидите:

Якутские бриллианты от компаний "Кастинг Хауз", Seven Diamonds, "Саха Алаас", "Саха Таас", "Саха Алмаз".

Вращающиеся кольца израильского дизайна и другие украшения от компании DAVID.

Неповторимые украшения и аксессуары самых интересных дизайнеров Франции, Италии, Испании, США от компании "Сорока".

Украшения из культивированного морского и речного жемчуга от Ruspearls.

Ювелирные украшения с редкими драгоценными камнями: демантоид, шпинель, турмалин Параиба и другие.

Коллекцию украшений с золотыми самородками от Уральского ювелирного завода.

Дизайнерские украшения из металлической глины от Юлии Чеховой.

Изделия из янтаря, статусную продукцию, бижутерию, аксессуары, столовое серебро и посуду, художественное оружие.

Гости смогут полюбоваться на актуальные коллекции классических и дизайнерских украшений, купить себе что-то по ценам от производителей (будут и акции), принять участие в розыгрышах ценных призов. И, конечно, получить приятные эмоции и дыхание приближающейся весны.





































"Ювелирная Сибирь" / Фото из архива ООО "Экспо Ивентс"

"Ювелирная Сибирь" – это прекрасная возможность приобрести изысканный подарок к 8 Марта, дню рождения или как знак внимания любимым и родным.

Не пропустите: 25 февраля 2023 года в 15:00 среди посетителей выставки будут разыграны золотые серьги с бриллиантами, сапфиром, цитрином, огранённым в виде бриолета от компании "Кастинг Хауз". Ждём гостей с 23 по 25 февраля с 11:00 до 19:00, 26 февраля – с 11:00 до 15:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 104, МВК "Новосибирск Экспоцентр". Кстати, вы можете получить бесплатный электронный билет посетителя на сайте "Ювелирной Сибири".

ООО "Экспо Ивентс"

8 (383) 304-81-55

info@siberia-jewelry.ru

siberia-jewelry.ru

Для участия в розыгрыше нужно совершать покупки и получать купоны с 23 по 25 февраля 2023 года (до 15:00 по новосибирскому времени). Розыгрыш состоится 25 февраля 2023 года в 15:00 (по новосибирскому времени). С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте выставки. Возрастное ограничение 0+

ООО "Экспо Ивентс"

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