Южная Корея отправила в Северную Корею флешки с R-Pop и фильмами
Противостояние воздушных шаров на полуострове продолжается
07 июня 2024, 15:45, ИА Амител
Южнокорейские активисты отправили на воздушных шарах в Серверную Корею флешки с фильмами и популярной музыкой. Об этом сообщает CNN.
Сегодня утром группа "Борцы за свободную Северную Корею" провела акцию с запуском "культурных" шаров, наполненных пропагандистскими листовками и тысячами флешек с фильмами и музыкой. На флешках, отправленных южнокорейцами своим северным соседям, содержатся записи популярных в стране музыкальных клипов и телепередач. Также они послали в КНДР две тысячи однодолларовых купюр.
Отмечается, что FFNK уже много лет отправляет подобные воздушные шары с запрещенными в КНДР предметами, в эти посылки обычно кладут продукты питания, лекарства, радиоприемники, пропагандистские листовки и южнокорейские новости.
Несмотря на официальный запрет правительства республики, лидер организации "борцов" Пак Сан Хак назвал отправленные ими материалы "письмами правды и свободы".
Напряженные отношения между двумя странами усугубились. На этой неделе Южная Корея объявила о возобновлении военных действий вблизи демаркационной линии.
16:03:24 07-06-2024
Значит ли это, что вскоре МИР? ))
16:04:04 07-06-2024
В СевКорее нет устройств для чтения флешек
16:25:26 07-06-2024
Гена (16:04:04 07-06-2024) В СевКорее нет устройств для чтения флешек...
Всё там есть.
16:45:37 07-06-2024
Гена (16:04:04 07-06-2024) В СевКорее нет устройств для чтения флешек... Ага, динозавры там еще по улицам ходят..
20:29:48 07-06-2024
Гена (16:04:04 07-06-2024) В СевКорее нет устройств для чтения флешек... Куда же без местных навалистов....на каждую полит новость голос подают ... Свою нужность стране хотят доказать. Предатели. Вот тебе и парадокс...
16:45:06 07-06-2024
А те им по бартеру удобрений отгрузили. Так и живут, "душа в душу"...
19:14:42 08-06-2024
Гость (16:45:06 07-06-2024) А те им по бартеру удобрений отгрузили. Так и живут, "душа в... Чего в стране больше, тем и делятся
18:28:59 07-06-2024
может k-pop?
19:51:02 08-06-2024
Оставьте Северную в покое, не трогайте чистых людей, из-за этих дорам жизнь мимо проходит, книги некогда читать!