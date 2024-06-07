Южная Корея отправила в Северную Корею флешки с R-Pop и фильмами

Противостояние воздушных шаров на полуострове продолжается

07 июня 2024, 15:45, ИА Амител

Флешка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1224186

Южнокорейские активисты отправили на воздушных шарах в Серверную Корею флешки с фильмами и популярной музыкой. Об этом сообщает CNN.

Сегодня утром группа "Борцы за свободную Северную Корею" провела акцию с запуском "культурных" шаров, наполненных пропагандистскими листовками и тысячами флешек с фильмами и музыкой. На флешках, отправленных южнокорейцами своим северным соседям, содержатся записи популярных в стране музыкальных клипов и телепередач. Также они послали в КНДР две тысячи однодолларовых купюр.

Отмечается, что FFNK уже много лет отправляет подобные воздушные шары с запрещенными в КНДР предметами, в эти посылки обычно кладут продукты питания, лекарства, радиоприемники, пропагандистские листовки и южнокорейские новости.

Несмотря на официальный запрет правительства республики, лидер организации "борцов" Пак Сан Хак назвал отправленные ими материалы "письмами правды и свободы".

Напряженные отношения между двумя странами усугубились. На этой неделе Южная Корея объявила о возобновлении военных действий вблизи демаркационной линии.