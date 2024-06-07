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Южная Корея отправила в Северную Корею флешки с R-Pop и фильмами

Противостояние воздушных шаров на полуострове продолжается

07 июня 2024, 15:45, ИА Амител

Флешка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1224186
Флешка / Фото: pxhere.com/ru/photo/1224186

Южнокорейские активисты отправили на воздушных шарах в Серверную Корею флешки с фильмами и популярной музыкой. Об этом сообщает CNN.

Сегодня утром группа "Борцы за свободную Северную Корею" провела акцию с запуском "культурных" шаров, наполненных пропагандистскими листовками и тысячами флешек с фильмами и музыкой. На флешках, отправленных южнокорейцами своим северным соседям, содержатся записи популярных в стране музыкальных клипов и телепередач. Также они послали в КНДР две тысячи однодолларовых купюр.

Отмечается, что FFNK уже много лет отправляет подобные воздушные шары с запрещенными в КНДР предметами, в эти посылки обычно кладут продукты питания, лекарства, радиоприемники, пропагандистские листовки и южнокорейские новости. 

Несмотря на официальный запрет правительства республики, лидер организации "борцов" Пак Сан Хак назвал отправленные ими материалы "письмами правды и свободы".

Напряженные отношения между двумя странами усугубились. На этой неделе Южная Корея объявила о возобновлении военных действий вблизи демаркационной линии.

Политика

Комментарии 9

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гость

16:03:24 07-06-2024

Значит ли это, что вскоре МИР? ))

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Гена

16:04:04 07-06-2024

В СевКорее нет устройств для чтения флешек

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Гость

16:25:26 07-06-2024

Гена (16:04:04 07-06-2024) В СевКорее нет устройств для чтения флешек...
Всё там есть.

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Гость

16:45:37 07-06-2024

Гена (16:04:04 07-06-2024) В СевКорее нет устройств для чтения флешек... Ага, динозавры там еще по улицам ходят..

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Яково ухо

20:29:48 07-06-2024

Гена (16:04:04 07-06-2024) В СевКорее нет устройств для чтения флешек... Куда же без местных навалистов....на каждую полит новость голос подают ... Свою нужность стране хотят доказать. Предатели. Вот тебе и парадокс...

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Гость

16:45:06 07-06-2024

А те им по бартеру удобрений отгрузили. Так и живут, "душа в душу"...

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Гость

19:14:42 08-06-2024

Гость (16:45:06 07-06-2024) А те им по бартеру удобрений отгрузили. Так и живут, "душа в... Чего в стране больше, тем и делятся

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Гость

18:28:59 07-06-2024

может k-pop?

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Гость

19:51:02 08-06-2024

Оставьте Северную в покое, не трогайте чистых людей, из-за этих дорам жизнь мимо проходит, книги некогда читать!

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