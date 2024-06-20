Южная Корея: военное сотрудничество России и КНДР нарушает резолюцию СБ ООН

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что власти страны пристально следили за поездкой президента Владимира Путина в Пхеньян

20 июня 2024, 18:35, ИА Амител

Флаг Южной Кореи / Фото: unsplash.com

МИД Южной Кореи заявил, что возможное военное и техническое сотрудничество РФ нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает телеканал "360".

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что власти страны пристально следили за поездкой президента Владимира Путина в Пхеньян, а также изучали все события, которые ей предшествовали.

"Мы выражаем сожаление по поводу того, что, несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, в том числе со стороны Южной Кореи, Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", – сказал на брифинге представитель МИД Лим Су Сок.

Дипломат подчеркнул, что стороны открыто заявляли о своем военном и техническом сотрудничестве. В Южной Корее считают это прямым нарушением резолюции СБ ООН.