За чеками. ТВК "Гранд Арена" продолжает розыгрыш с грандиозным главным призом
Общий призовой фонд – 1 500 000 рублей на "Тот самый ремонт"
18 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KHWE8
В сентябре 2024 года барнаульский ТВК "Гранд Арена" подведет итоги своего полугодового крупного розыгрыша. Победители получат сертификаты на покупки в отделах арендаторов, а также дополнительные ценные призы от партнеров розыгрыша.
"Гранд Арена" предлагает широкий ассортимент товаров для дома: от мебели до аксессуаров для интерьера и всего необходимого для ремонта. Покупателям достаточно совершить покупку в одном из магазинов комплекса, заполнить чек и опустить его в специально установленный ящик для сбора чеков. Каждый чек участвует в розыгрыше, это увеличивает шансы на выигрыш при каждой новой покупке. Участие в розыгрыше – отличный шанс реализовать мечту о красивом и уютном доме вместе с "Гранд Ареной".
Условия участия:
- совершите покупки в отделах ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 000 рублей;
- напишите на чеке ФИО и номер телефона;
- опустите его в специальный ящик для сбора чеков до 12:00 14 сентября 2024 года;
- ждите розыгрыша.
Вы можете выиграть:
- главный приз – 1 000 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";
- дополнительные призы – пять сертификатов по 100 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";
- подарки от партнеров розыгрыша.
Партнеры проекта:
- SILK PLASTER*;
- Könner Sofa*;
- Dvernoy*;
- "Орматек";
- "Галерея лепного декора";
- Holz*;
- "Салон финской мебели";
- "Двери России" (ГК "Двери из Европы");
- "Империя пола и дверей";
- MARKA*;
- Primavera*;
- Pro design*;
- "Декорация";
- "Евростиль".
"Мы хотим, чтобы каждый наш посетитель ощутил еще больше радости от покупок и новых возможностей для своего дома. Розыгрыш крупной суммы – это способ добавить вдохновения нашим клиентам, дать им возможность купить что-то такое, что они сильно хотели, но не могли вписать это в свой бюджет. Совершайте покупки у нас, радуйте себя. Стройте свой дом вместе с ТВК "Гранд Арена", – отметила маркетолог Дарья Шмакова.
Стройте, обновляйте, обставляйте и выигрывайте призы. ТВК "Гранд Арена" ждет вас!
Сроки розыгрыша с 1 марта по 14 сентября 2024 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения – на сайте grandarena-tvk.ru.
Возрастное ограничение 18+
ТВК "Гранд Арена"
Павловский тракт, 180
grandarena-tvk.ru
* SILK PLASTER ("Силк Пластер"); Könner Sofa ("Кёнер Софа"); Dvernoy ("Дверной"); Holz ("Хольц"); MARKA ("Марка"); Primavera ("Примавера"); Pro design ("Про дизайн")
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