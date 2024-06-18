За чеками. ТВК "Гранд Арена" продолжает розыгрыш с грандиозным главным призом

Общий призовой фонд – 1 500 000 рублей на "Тот самый ремонт"

18 июня 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KHWE8

В сентябре 2024 года барнаульский ТВК "Гранд Арена" подведет итоги своего полугодового крупного розыгрыша. Победители получат сертификаты на покупки в отделах арендаторов, а также дополнительные ценные призы от партнеров розыгрыша.

"Гранд Арена" предлагает широкий ассортимент товаров для дома: от мебели до аксессуаров для интерьера и всего необходимого для ремонта. Покупателям достаточно совершить покупку в одном из магазинов комплекса, заполнить чек и опустить его в специально установленный ящик для сбора чеков. Каждый чек участвует в розыгрыше, это увеличивает шансы на выигрыш при каждой новой покупке. Участие в розыгрыше – отличный шанс реализовать мечту о красивом и уютном доме вместе с "Гранд Ареной".

Условия участия:

совершите покупки в отделах ТВК "Гранд Арена" на сумму от 5 000 рублей;

напишите на чеке ФИО и номер телефона;

опустите его в специальный ящик для сбора чеков до 12:00 14 сентября 2024 года;

ждите розыгрыша.

Вы можете выиграть:

главный приз – 1 000 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";

дополнительные призы – пять сертификатов по 100 000 рублей на покупки в ТВК "Гранд Арена";

подарки от партнеров розыгрыша.

Партнеры проекта:

"Мы хотим, чтобы каждый наш посетитель ощутил еще больше радости от покупок и новых возможностей для своего дома. Розыгрыш крупной суммы – это способ добавить вдохновения нашим клиентам, дать им возможность купить что-то такое, что они сильно хотели, но не могли вписать это в свой бюджет. Совершайте покупки у нас, радуйте себя. Стройте свой дом вместе с ТВК "Гранд Арена", – отметила маркетолог Дарья Шмакова.

Стройте, обновляйте, обставляйте и выигрывайте призы. ТВК "Гранд Арена" ждет вас!

Сроки розыгрыша с 1 марта по 14 сентября 2024 года. Информация об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения – на сайте grandarena-tvk.ru.

Возрастное ограничение 18+

ТВК "Гранд Арена"

Павловский тракт, 180

grandarena-tvk.ru

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