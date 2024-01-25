За что группу "Би-2" задержали в Таиланде и правда ли, что ее депортируют в Россию?
Музыкантов ждет суд, сообщили в местной туристической полиции
25 января 2024, 16:40, ИА Амител
Группа "Би-2" / Фото: кадр из концертного видео группы на YouTube
Все участники российской группы "Би-2" задержаны в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение туристической полиции. Сообщается, что музыканты нарушили законы государства и их ждет суд. По некоторым данным, группе грозит высылка из страны.
Все, что известно о задержании участников группы "Би-2", – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что группу "Би-2" задержали в Таиланде?
Да. Об этом изданию ТАСС рассказали в отделении туристической полиции провинции Пхукет. Сообщается, что группа задержана в полном составе.
"Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян. <...> Речь идет о рок-группе "Би-2", – цитирует ТАСС своего собеседника.
2
За что задержали участников группы "Би-2"?
Сообщается, что причиной задержания стало отсутствие разрешения на работу в Таиланде. При этом группа все равно провела концерты в Паттайе (22 января) и на Пхукете (24 января).
3
Что грозит музыкантам из "Би-2"?
По словам собеседника ТАСС в туристической полиции, теперь музыканты из "Би-2" должны будут заплатить штраф, размер которого определит суд. Источник допускает, что судебное заседание может состояться уже завтра.
4
Правда ли, что участников группы "Би-2" могут депортировать в Россию?
Никаких сообщений о таком варианте развития событий не поступало. Источник ТАСС в туристической полиции лишь сообщил, что после уплаты штрафа нарушителям местного законодательства будет предписано покинуть Таиланд.
Но куда оттуда отправятся участники группы "Би-2", неизвестно.
5
Почему группа "Би-2" уехала из России?
В 2023 году Минюст РФ внес одного из основателей группы, Егора Бортника* (Лёва), в реестр иноагентов. Причиной стали его негативные высказывания против СВО, РФ и органов власти. После этого сам музыкант сообщил, что не вернется в Россию.
По некоторым данным, группа обосновалась в Израиле.
* Признан иноагентом в Российской Федерации
17:14:11 25-01-2024
Хорошая новость
18:00:25 25-01-2024
Гость (17:14:11 25-01-2024) Хорошая новость... а ты нет
18:04:44 25-01-2024
Совершенно незначительное событие... А столько шума... Да хрен с ними..
18:33:59 25-01-2024
Поражает невероятная тупость некоторых музыкантов (и не только)).Как они понимают слово "Безопасность"?Есть такой английский цикл телепередачи про обаятельных мошенников.В одной части у музыкальной группы тырят все инструменты )) Может стоит им это просмотреть и их пробьёт что значит грабёж и защита от него?Они действительно думают.что военный блок НАТО приблизился вплотную к нашей стране чтобы внедрять свободу и демократию?В таком случае у них уровень развития интеллекта на уровне плинтуса.)Простые вещи для них не доходят...
19:00:30 25-01-2024
А чем новость не хорошая? То что власти суверенной страны не дают работать тем, кто на эту работу не аккредитован? Эти ребята поступили наплевательски, их предупредили, что нельзя давать концерты в черную, не платя налогов в Тае. Они решили что они самые умные, рукопожатие просвещенные русские против войны, кому аборигены просто обязаны приносить свои пиастры. А Лева и Шура должны превращать эти пиастры в шекели и тратить в свое удовольствие. Однако же нет))) хрен вам на глупую морду) товарищи аборигены решили нагнуть общечеловеков) и это есть правильно. Аборигены в своей стране сами устанавливают правила. И не особям, которые называют российский народ «жЫвотными», что то вякать в ответ.
19:17:37 25-01-2024
Ещё ни одно дитя не сказало кормящей его матери ,что у тебя вкусное молоко,они просто рады .А взрослым став не будь суровым - она же мать,и родина твоя не лги себе своей свободой слова.
21:19:54 25-01-2024
гость (19:17:37 25-01-2024) Ещё ни одно дитя не сказало кормящей его матери ,что у тебя ... Вот правда твоя .Это чья фраза.
21:05:49 25-01-2024
И конфисковать имущество!!!!!! Показательно!..
22:20:42 25-01-2024
Гость (21:19:54 25-01-2024) Вот правда твоя .Это чья фраза.... Да тут одни философы кругом.У нас не город ,а прямо семинария какая то.Хотя ловко он " пробрал"