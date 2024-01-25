Музыкантов ждет суд, сообщили в местной туристической полиции

25 января 2024, 16:40, ИА Амител

Группа "Би-2" / Фото: кадр из концертного видео группы на YouTube

Все участники российской группы "Би-2" задержаны в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное отделение туристической полиции. Сообщается, что музыканты нарушили законы государства и их ждет суд. По некоторым данным, группе грозит высылка из страны.

Все, что известно о задержании участников группы "Би-2", – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что группу "Би-2" задержали в Таиланде? Да. Об этом изданию ТАСС рассказали в отделении туристической полиции провинции Пхукет. Сообщается, что группа задержана в полном составе. "Сотрудники отделения полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян. <...> Речь идет о рок-группе "Би-2", – цитирует ТАСС своего собеседника.

2 За что задержали участников группы "Би-2"? Сообщается, что причиной задержания стало отсутствие разрешения на работу в Таиланде. При этом группа все равно провела концерты в Паттайе (22 января) и на Пхукете (24 января).

3 Что грозит музыкантам из "Би-2"? По словам собеседника ТАСС в туристической полиции, теперь музыканты из "Би-2" должны будут заплатить штраф, размер которого определит суд. Источник допускает, что судебное заседание может состояться уже завтра.

4 Правда ли, что участников группы "Би-2" могут депортировать в Россию? Никаких сообщений о таком варианте развития событий не поступало. Источник ТАСС в туристической полиции лишь сообщил, что после уплаты штрафа нарушителям местного законодательства будет предписано покинуть Таиланд. Но куда оттуда отправятся участники группы "Би-2", неизвестно.