За два месяца лета "Ростелеком" провел скоростной интернет в 17 селах Алтайского края
Федеральный провайдер дал сельчанам связь такого же высокого качества, как и в городах
12 августа 2024, 13:40, ИА Амител erid: LjN8Jz1DB
В июне и июле "Ростелеком" провел оптоволоконные линии связи в 17 населенных пунктах Алтайского края. Благодаря этому еще шесть тысяч домов получили доступ к скоростному интернету, цифровому телевидению и другим услугам компании.
Самую длинную сеть построили в селе Чарышском, подключив к оптике 1100 домов.
Также масштабные работы провели в:
- Маралихе Краснощековского района (700 );
- Николаевке Поспелихинского района (567);
- Кулунде Кулундинского района (550).
Теперь жители сел Калмыцкие Мысы, Клепечиха Поспелихинского района, Самсоново, Хлопуново, Горьковское, Красный Яр Шипуновского района, Поломошное Новичихинского района и других могут воспользоваться современными цифровыми услугами.
"Алтайский край – аграрный регион, поэтому основной объем инвестиций на модернизацию сети и оборудования мы направляем в сельские территории. С начала года оптика построена в 41 населенном пункте", – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.
По его словам, на 1 августа текущего года скоростной интернет доступен для 135 тысяч сельских семей. Это 38% от общего числа частных домов.
Сельчане получили быстрый широкополосный интернет со скоростью до 300 Мбит/с, что позволяет пользоваться цифровым видеосервисом, онлайн-кинотеатром Wink*, устанавливать домашнее видеонаблюдение и другие цифровые сервисы компании.
В апреле этого года amic. ru сообщал, что "Ростелеком" впервые обеспечил скоростным интернетом еще девять сел Алтайского края, а также садоводческие товарищества Амурский и Лесное Бийского района. В 2023 году компания провела современные линии связи в 107 селах региона, благодаря чему 39 тысяч человек получили доступ к цифровым услугам. "Ростелеком" также построил крупную распределительную сеть в Боровихе Первомайского района, охватив 1339 домов, и провел интернет в Тогуле Тогульского района для 1284 семей, а в Малиновом Озере – для 879 домов.
Узнать о технической возможности подключения услуг и подать заявку можно на сайте компании или по номеру 8-800-100-08-00.
*Wink ("Винк").
ПАО "Ростелеком"Реклама
13:45:38 12-08-2024
Ещё бы в райцентре Советское Советского района провели повсеместно, а то подключили небольшой участок села и все.
14:32:03 12-08-2024
Зачем в деревне интернет без ютуба)
15:08:51 12-08-2024
В Залесово вызвал мастера интернет починить 7 июля. Сегодня 12 августа. Так никто и не пришел ещё.
19:01:17 12-08-2024
А в центре Барнаула провести не могут, до сих пор 5мегабит
02:02:18 13-08-2024
Это, конечно, хорошо, но ежемесячная цена больше 1000 рублей за интернет и ТВ. Ещё и активно навязывают услугу по установке камеры слежения за домом.