За два месяца лета "Ростелеком" провел скоростной интернет в 17 селах Алтайского края

Федеральный провайдер дал сельчанам связь такого же высокого качества, как и в городах

12 августа 2024, 13:40, ИА Амител erid: LjN8Jz1DB

Строительство линий связи / Фото: "Ростелеком"

В июне и июле "Ростелеком" провел оптоволоконные линии связи в 17 населенных пунктах Алтайского края. Благодаря этому еще шесть тысяч домов получили доступ к скоростному интернету, цифровому телевидению и другим услугам компании.

Самую длинную сеть построили в селе Чарышском, подключив к оптике 1100 домов.

Также масштабные работы провели в:

Маралихе Краснощековского района (700 );

Николаевке Поспелихинского района (567);

Кулунде Кулундинского района (550).

Теперь жители сел Калмыцкие Мысы, Клепечиха Поспелихинского района, Самсоново, Хлопуново, Горьковское, Красный Яр Шипуновского района, Поломошное Новичихинского района и других могут воспользоваться современными цифровыми услугами.

"Алтайский край – аграрный регион, поэтому основной объем инвестиций на модернизацию сети и оборудования мы направляем в сельские территории. С начала года оптика построена в 41 населенном пункте", – отметил директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

По его словам, на 1 августа текущего года скоростной интернет доступен для 135 тысяч сельских семей. Это 38% от общего числа частных домов.

Сельчане получили быстрый широкополосный интернет со скоростью до 300 Мбит/с, что позволяет пользоваться цифровым видеосервисом, онлайн-кинотеатром Wink*, устанавливать домашнее видеонаблюдение и другие цифровые сервисы компании.

Доступ к скоростному интернету и сервисам / Фото "Ростелеком"

В апреле этого года amic. ru сообщал, что "Ростелеком" впервые обеспечил скоростным интернетом еще девять сел Алтайского края, а также садоводческие товарищества Амурский и Лесное Бийского района. В 2023 году компания провела современные линии связи в 107 селах региона, благодаря чему 39 тысяч человек получили доступ к цифровым услугам. "Ростелеком" также построил крупную распределительную сеть в Боровихе Первомайского района, охватив 1339 домов, и провел интернет в Тогуле Тогульского района для 1284 семей, а в Малиновом Озере – для 879 домов.

Узнать о технической возможности подключения услуг и подать заявку можно на сайте компании или по номеру 8-800-100-08-00.

*Wink ("Винк").

ПАО "Ростелеком"

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