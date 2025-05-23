За кем бежать в ЗаБеге? Пейсмейкеры помогут барнаульцам установить личные рекорды

24 мая бегуны примут участие в полумарафоне с синхронным стартом

23 мая 2025, 16:40, ИА Амител erid: 2W5zFHmpCiL

"ЗаБег.РФ" / Фото: Алина Богомолова

24 мая 2025 года у Барнаула будет шанс посоревноваться с другими городами и стать беговой столицей. А каждому участнику – установить собственный рекорд и попробовать занять призовое место в "ЗаБег.РФ". Чтобы помочь бегунам, на дистанции будут работать специальные люди. В профессиональной среде их называют пейсмейкерами.

Пейсмейкеры на дистанции полумарафон:

Юрий Клопцов , мастер спорта, многократный призер и победитель чемпионатов и кубков России, поможет вам прийти к финишу за 1 час 29 минут;

, мастер спорта, многократный призер и победитель чемпионатов и кубков России, поможет вам прийти к финишу за 1 час 29 минут; Александр Костин , заслуженный мастер спорта, чемпион паралимпийских игр на 1500 метров, его контрольное время – 1 час 39 минут;

, заслуженный мастер спорта, чемпион паралимпийских игр на 1500 метров, его контрольное время – 1 час 39 минут; Антон Фирсов , участник шоссейных и трейловых забегов на дистанции от 20 до 50 км, поможет преодолеть полумарафон за 1 час 59 минут;

, участник шоссейных и трейловых забегов на дистанции от 20 до 50 км, поможет преодолеть полумарафон за 1 час 59 минут; Константин Боенко, многократный участник забегов на длинные и ультрадистанции, его задача провести группу к финишу за два часа.

Пейсмейкеры на дистанции 5 км:

Виктор Титов , КМС по легкой атлетике, многократный призер и участник краевых и областных соревнований, постарается привести группу к финишу за 25 минут;

, КМС по легкой атлетике, многократный призер и участник краевых и областных соревнований, постарается привести группу к финишу за 25 минут; Александр Волошин, участник забегов на дистанциях от 3 до 80 км, призер "Октобер-трейл-2024", поможет преодолеть дистанцию за 29 минут 59 секунд.

Пейсмейкеры на дистанции 10 км:

Александр Семин – активно участвует в любительских соревнованиях по бегу в разных уголках России, любимая дистанция марафон и короткие трейлы, готовится привести вас за 50 минут;

активно участвует в любительских соревнованиях по бегу в разных уголках России, любимая дистанция марафон и короткие трейлы, готовится привести вас за 50 минут; Иван Суспин, участник областных соревнований, огненного забега, который поможет преодолеть дистанцию 10 км за 59 минут 59 секунд.

"ЗаБег.РФ" / Фото: Алина Богомолова

Для участников забега состоится массовая, яркая, бодрая и позитивная разминка. Проведет ее амбассадор: мастер спорта по легкой атлетике и пожарно-спасательному спорту, одиннадцатикратная чемпионка мира по пожарно-спасательному спорту, трехкратная чемпионка России Екатерина Клопцова.

Для участников дистанции 5 км и 10 км разминку проведут один из самых сильных людей Алтайского края Сергей Потехин и трехкратный чемпион России по кикбоксингу, мастер спорта Михаил Якушев.

А гостей мероприятия ждут разные активности, прямая трансляция, комментатор и розыгрыши.

Информационный партнер "ЗаБег.РФ": Радиостанция DFM ("ДиЭфЭм") Барнаул. Твой заряд бодрости на каждый день! Игры, новости и самые зажигательные треки на 102.4 FM.

Партнер мероприятия: "Грильница" – сеть ресторанов быстрого питания. Энергия вкуса и доверие миллионов гостей в пяти регионах Сибири.

Возрастное ограничения для участия в забеге 6+, само мероприятие без возрастных ограничений

ИП Шаповалова А. Д.

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