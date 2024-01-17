За нападения на прохожих в Белгороде по нацпризнаку задержали пятерых парней

Задержанным от 17 до 19 лет – они избивали людей русской национальности, а теперь просят прощения на видео

17 января 2024, 14:39, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Белгороде задержали пятерых нападавших на белгородцев парней, еще один находится в розыске, сообщает местное издание "Бел.ru".

Ранее в соцсетях опубликовали фотографии и видео с избиениями прохожих. На кадрах молодые люди руками и ногами бьют людей, выкрикивая, что это им за то, что они "русские".

"В банду входит шесть человек. Четверо из них – несовершеннолетние", – отмечает издание.

В региональном СК возбудили уголовное дело по фактам "ненависти либо вражды по признакам национальности" и "покушения на убийство, совершенного группой лиц по мотивам национальной ненависти".

"Установлена личность 17-летнего местного жителя, являющегося азербайджанцем и причастного к указанным противоправным деяниям", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет Telegram-канал Baza, лидером банды оказался 17-летний уроженец Украины, который переехал в Белгородскую область из Харькова и в 2022 году получил российское гражданство.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что на такие преступления необходимо реагировать "максимально быстро и жестко".

"Чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в которой мы сейчас живем", – написал губернатор.

В областной прокуратуре подчеркнули, что расследование резонансных преступлений находится на особом контроле.

В соцсетях уже начали публиковать видео с извинениями от задержанных. В частности, лидер банды сказал, что извиняется "перед всем русским народом" и перед людьми, которых он обидел и ударил.