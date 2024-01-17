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За нападения на прохожих в Белгороде по нацпризнаку задержали пятерых парней

Задержанным от 17 до 19 лет – они избивали людей русской национальности, а теперь просят прощения на видео

17 января 2024, 14:39, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru
Следственный комитет / Фото: amic.ru

В Белгороде задержали пятерых нападавших на белгородцев парней, еще один находится в розыске, сообщает местное издание "Бел.ru".

Ранее в соцсетях опубликовали фотографии и видео с избиениями прохожих. На кадрах молодые люди руками и ногами бьют людей, выкрикивая, что это им за то, что они "русские".

"В банду входит шесть человек. Четверо из них – несовершеннолетние", – отмечает издание.

В региональном СК возбудили уголовное дело по фактам "ненависти либо вражды по признакам национальности" и "покушения на убийство, совершенного группой лиц по мотивам национальной ненависти".

"Установлена личность 17-летнего местного жителя, являющегося азербайджанцем и причастного к указанным противоправным деяниям", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет Telegram-канал Baza, лидером банды оказался 17-летний уроженец Украины, который переехал в Белгородскую область из Харькова и в 2022 году получил российское гражданство.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков указал, что на такие преступления необходимо реагировать "максимально быстро и жестко".

"Чтобы не допустить подобных противоправных действий, тем более в такой непростой обстановке, в которой мы сейчас живем", – написал губернатор.

В областной прокуратуре подчеркнули, что расследование резонансных преступлений находится на особом контроле.

В соцсетях уже начали публиковать видео с извинениями от задержанных. В частности, лидер банды сказал, что извиняется "перед всем русским народом" и перед людьми, которых он обидел и ударил.

"Я совершил большую ошибку. Простите меня, пожалуйста", – сказал он со слезами на глазах. 

громкое дело Нападения на людей

Комментарии 6

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Гость

14:44:44 17-01-2024

они избивали людей русской национальности --- в Белгороде, охренеть. Одними слезами на камеру он отделаться не должен. Он должен теперь лет 20 плакать, добывая уран, который при неудачном раскладе может понадобится

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Гость

16:45:42 17-01-2024

Гость (14:44:44 17-01-2024) они избивали людей русской национальности --- в Белгороде, о... Гость, ты как Берия, который отправлял на урановые рудники.

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Владимир

14:45:02 17-01-2024

Максимальный срок наказания, а семью выслать из России.

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Андрей

15:03:32 17-01-2024

Малолетние падонки

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Гость

15:47:57 17-01-2024

Им на камеру поплакать как два пальца об асфальт.

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Лея

18:51:33 17-01-2024

можно государство избавить от этих уродов? кто тушил огонь - тех выслали. Этих тварин так же с семьями туту на родину

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