За полгода в Алтайском крае создали и модернизировали 7,7 тысячи рабочих мест

Основной прирост обеспечили предприятия сфер торговли, обрабатывающих производств, а также сельского хозяйства

23 июля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За полгода в Алтайском крае создали и модернизировали 7,7 тысяч рабочих мест. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, это превышает показатель предыдущего года на 609 рабочих мест.

Там отметили, что основной прирост обеспечили предприятия сфер торговли, обрабатывающих производств, а также сельского хозяйства. Управление региона по труду и занятости населения подчеркивает, что больше всего таких рабочих мест в сфере обрабатывающих производств — 1787, что в 1,7 раз больше аналогичного периода 2022 года.

В числе предприятий, которые за счет запуска новых производственных линий и увеличения объемов производства обеспечили рост спроса на рабочую силу, холдинговая компания "Барнаултрансмаш" (324 рабочих места), "Сибприбормаш" (367 рабочих мест), Алтайский завод прецизионных изделий (147 рабочих мест). На предприятии "Кучуксульфат" (Благовещенский район) модернизировано 75 рабочих мест.

При этом возросший спрос на рабочую силу способствует внедрения принципов бережливого производства, а также росту производительности труда и заработной платы.