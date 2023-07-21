За полгода в Алтайском крае создали и модернизировали почти 8 тысяч рабочих мест

Это больше, чем за аналогичный период 2022-го

21 июля 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По итогам первых шести месяцев 2023 года в Алтайском крае создали и модернизировали 7,7 тыс. рабочих мест, сообщили в региональном управлении по труду и занятости населения.

"В январе – июне 2023 года порядка 2,4 тыс. организаций Алтайского края создали и модернизировали 7,7 тыс. рабочих мест, что на 609 рабочих мест превысило показатель предыдущего года", – говорится в сообщении.

Основной прирост обеспечили предприятия торговли, обрабатывающих производств и сельского хозяйства. Наибольшее количество новых рабочих мест зафиксировали в сфере обрабатывающих производств – 1787, что в 1,7 раза больше того же периода 2022 года.