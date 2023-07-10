Автомобили, ввезенные по параллельному импорту, тоже отремонтируют

10 июля 2023, 11:00, ИА Амител LjN8KTEsS

Ремонт автомобиля / Фото: от standret на Freepik

Любой автомобиль, даже самый надежный и качественный, требует бережливого отношения, чтобы не только дольше прослужить, но и обеспечить более высокий уровень безопасности на дороге. Помимо аккуратного обращения не стоит забывать об обслуживании и регулярных проверках, которые должны выполнять специалисты. Техническое обслуживание является основным и обязательным способом для поддержания нормальной работоспособности автомобиля.

Провести диагностику и обслуживание вашего автомобиля вам помогут в официальном сервисном центре Toyota/Lexus* АЕМ Холдинг. Здесь вы получите не только качественное обслуживание, но и выгодные услуги. Например, мойку или шиномонтаж.

В центре вам предложат приятные скидки как на работу, так и на запчасти для авто. Размер скидки будет зависеть от возраста автомобиля. Также сервис учтет, ввезен ли автомобиль по параллельному импорту и есть ли у него гарантия.

Итак, какие здесь дают скидки:

Автомобили старше 3 лет или с пробегом более 100 тыс. км – скидка на работу 15%, скидка на запчасти 5%.

Автомобили старше 5 лет – скидка на работу 20%, на запчасти 10%.

Автомобили старше 10 лет – скидка на работу 30%, на запчасти – 10%.

Новый автомобиль, ввезенный по параллельному импорту без гарантии – скидка на работу 15%, на запчасти – 5%.

Кроме этого официальный сервис Toyota/Lexus АЕМ Холдинг предоставляет акционные предложения на:

качественные услуги по установке сигнализации,

нанесению защитного состава на автомобиль,

шиномонтаж,

тонировку

мойку (бесплатное нанесение жидкого воска при комплексной мойке кузова и салона).

На шиномонтаж, кстати, здесь скидка 50%. А комплексная мойка обойдется от 700 рублей.

Подробнее об акциях вы можете узнать в официальном сервисном центре Toyota/Lexus АЕМ Холдинг.

И помните, что даже самым надежным автомобилям необходимо регулярное техническое обслуживание.

*Toyota/Lexus (Тойота/Лексус)

ООО АЕМ

г. Барнаул, Павловский тракт, 164А

+7 (385) 223-23-23

Реклама