За возраст – скидку. АЕМ Холдинг дает выгодные условия на обслуживание авто
Автомобили, ввезенные по параллельному импорту, тоже отремонтируют
10 июля 2023, 11:00, ИА Амител LjN8KTEsS
Любой автомобиль, даже самый надежный и качественный, требует бережливого отношения, чтобы не только дольше прослужить, но и обеспечить более высокий уровень безопасности на дороге. Помимо аккуратного обращения не стоит забывать об обслуживании и регулярных проверках, которые должны выполнять специалисты. Техническое обслуживание является основным и обязательным способом для поддержания нормальной работоспособности автомобиля.
Провести диагностику и обслуживание вашего автомобиля вам помогут в официальном сервисном центре Toyota/Lexus* АЕМ Холдинг. Здесь вы получите не только качественное обслуживание, но и выгодные услуги. Например, мойку или шиномонтаж.
В центре вам предложат приятные скидки как на работу, так и на запчасти для авто. Размер скидки будет зависеть от возраста автомобиля. Также сервис учтет, ввезен ли автомобиль по параллельному импорту и есть ли у него гарантия.
Итак, какие здесь дают скидки:
- Автомобили старше 3 лет или с пробегом более 100 тыс. км – скидка на работу 15%, скидка на запчасти 5%.
- Автомобили старше 5 лет – скидка на работу 20%, на запчасти 10%.
- Автомобили старше 10 лет – скидка на работу 30%, на запчасти – 10%.
- Новый автомобиль, ввезенный по параллельному импорту без гарантии – скидка на работу 15%, на запчасти – 5%.
Кроме этого официальный сервис Toyota/Lexus АЕМ Холдинг предоставляет акционные предложения на:
- качественные услуги по установке сигнализации,
- нанесению защитного состава на автомобиль,
- шиномонтаж,
- тонировку
- мойку (бесплатное нанесение жидкого воска при комплексной мойке кузова и салона).
На шиномонтаж, кстати, здесь скидка 50%. А комплексная мойка обойдется от 700 рублей.
Подробнее об акциях вы можете узнать в официальном сервисном центре Toyota/Lexus АЕМ Холдинг.
И помните, что даже самым надежным автомобилям необходимо регулярное техническое обслуживание.
*Toyota/Lexus (Тойота/Лексус)
ООО АЕМ
г. Барнаул, Павловский тракт, 164А
+7 (385) 223-23-23
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