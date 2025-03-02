Практически везде будут конкурсы, призы и подарки, а также гостей ожидает множество блинов

02 марта 2025, 08:00, ИА Амител

Где в Барнауле будут праздновать Масленицу / Инфографика: amic.ru

В Барнауле в воскресенье, 2 марта, будут широко отмечать Масленицу и провожать зиму. Празднования пройдут в разных частях города, причем организаторы постарались каждое мероприятие сделать по-своему уникальным. Так что придется выбирать, куда сходить. Впрочем, можно успеть и на несколько точек, если заранее спланировать маршрут. Рассказываем, где пройдут основные масленичные гулянья и как на них зазывают гостей.

Где будут гулянья?

В парке "Лесная сказка" (ул. Энтузиастов, 12) отмечать Масленицу будут с 12:00 до 14:40. Первые 300 посетителей получат бесплатные блины. Будут песни и хороводы, ярмарка декоративно-прикладного искусства, традиционные игры и забавы. Также пройдет конкурс на лучшее чучело Масленицы, к участию приглашаются все желающие. Завершится праздник сжиганием чучела.

В парке "Арлекино" (ул. Георгия Исакова, 149а) празднование пройдет с 14:00 до 17:00. Для гостей всех возрастов подготовили массу увлекательных мероприятий, в которых придется продемонстрировать ловкость и находчивость. Будут призы и подарки, а также множество блинов с различными начинками и другие лакомства.

В парке "Изумрудный" (Комсомольский проспект, 128) гулянья состоятся с 12:00 до 15:00. Всех ждут молодецкие забавы да лихие потехи, веселые игры и хороводы, детские и семейные развлечения, ярмарка мастеров-ремесленников, вкусные угощения и "обжорные ряды", сжигание чучела. Также пройдет конкурс поедания блинов на скорость.

В парке "Юбилейный" (ул. Малахова, 51) все мероприятия начнутся в 12:00 на танцплощадке. Будут снежные забавы, соревнования, песни и стихи. Будут угощать блинами. Знаменитый и веселый баянист сыграет лучшие мелодии.

В парке "Центральный" (Социалистический проспект, 11) гулянья пройдут с 12:00 до 15:00. Гостей ждут игры и конкурсы, ярмарка ремесленников, хороводы, выступления танцевальных коллективов, скоморохи и блины. Самые активные участники праздника получат вкусные и приятные призы. Центральное место в парке займет выставка масленичных кукол-чучел.

На ул. Мало-Тобольской Масленицу будут отмечать с 12:00 до 14:00. Программа будет наполнена скоморохами, играми и старорусскими забавами – метание валенок, борьба на бревне, соревнования на силу и ловкость. Всем детишкам подарят по шоколадке. На празднике будет работать площадка "Хаски из Ласки", где все желающие смогут покататься на собачьих упряжках, будет организована фотозона.