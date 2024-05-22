Забайкалец, изнасиловавший девочку 6 лет назад, отправился в колонию

На суде он отрицал свою вину и заявлял, что его оговорили

22 мая 2024, 19:39, ИА Амител

Человек в тюрьме / Фото: pexels.com

Жителя Забайкалья, изнасиловавшего девочку 6 лет назад, отправят в колонию. Как сообщает ZabNews, мужчина не признал свою вину, заявив, что девушка его оговорила.

Во время рассмотрения дела обвиняемый запросил рассмотрение ситуации коллегией из трех федеральных судей. В качестве доказательств были свидетельства потерпевшей, свидетелей и иные факты.

Отмечается, что ранее мужчина совершал схожее преступление. С учетом опасного рецидива суд решил назначить мужчине наказание в виде 16 лет заключения в исправительной колонии.