Забайкалец нашёл ключи и обокрал квартиру пенсионера, пока тот спал
Мужчина обнаружил проникновение, когда обнаружил потерянную связку в прихожей
14 июня 2024, 22:36, ИА Амител
Автомобиль полиции / Фото: pexels.com
В Первомайске Шилкинского района Забайкалья пожилой мужчина потерял ключи — этим воспользовался злоумышленник, который нашел их и похитил из дома 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ZabNews.
Мужчина потерял ключи, однако не стал менять замок и просто пользовался копией. Преступник, найдя потерю, проник в квартиру ночью, пока пенсионер спал.
Позднее потерпевший нашёл в прихожей квартиры утерянную связку и понял, что в доме побывали вор. Он обнаружил, что тот похитил 30 тысяч рублей.
Полицейским удалось найти преступника. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
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