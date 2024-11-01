"Заберите эту гражданству". В Сибири мигрант-уклонист устроил истерику в полиции

30-летний мужчина принял присягу гражданина РФ 28 августа и был обязан в течение двух недель встать на первичный воинский учет

01 ноября 2024, 21:20, ИА Амител

В Томске мигрант-уклонист устроил истерику в отделе полиции и со словами "заберите эту гражданству" выбросил российский паспорт. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

В ролике иностранец кричит и едва сдерживает слезы, когда ему зачитывают решение о депортации. "Да заберите эту гражданству! Все!" – не унимается он. Сотрудники полиции спрашивают у мигранта, собирался ли он жить в России. "Уже не хочу", – отвечает тот.

По информации канала, 30-летний мужчина принял присягу гражданина РФ 28 августа и был обязан в течение двух недель встать на первичный воинский учет. Однако на протяжении месяца он не пришел ни за паспортом, ни в военкомат. Бездействие же объяснил очередями в комиссариате. Когда ему объявили, что лишают гражданства, мужчина стал ругаться с инспектором, плакать, бросил документы и убежал. Позже он все-таки вернулся за ними.