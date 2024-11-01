"Заберите эту гражданству". В Сибири мигрант-уклонист устроил истерику в полиции
30-летний мужчина принял присягу гражданина РФ 28 августа и был обязан в течение двух недель встать на первичный воинский учет
01 ноября 2024, 21:20, ИА Амител
В Томске мигрант-уклонист устроил истерику в отделе полиции и со словами "заберите эту гражданству" выбросил российский паспорт. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
В ролике иностранец кричит и едва сдерживает слезы, когда ему зачитывают решение о депортации. "Да заберите эту гражданству! Все!" – не унимается он. Сотрудники полиции спрашивают у мигранта, собирался ли он жить в России. "Уже не хочу", – отвечает тот.
По информации канала, 30-летний мужчина принял присягу гражданина РФ 28 августа и был обязан в течение двух недель встать на первичный воинский учет. Однако на протяжении месяца он не пришел ни за паспортом, ни в военкомат. Бездействие же объяснил очередями в комиссариате. Когда ему объявили, что лишают гражданства, мужчина стал ругаться с инспектором, плакать, бросил документы и убежал. Позже он все-таки вернулся за ними.
23:06:55 01-11-2024
Разве можно такое допускать? Таких "граждан"? Захотел - получил гражданство, не захотел - "заберите эту гражданству". Паспорт бросает... Оно нам надо такое?
10:13:38 02-11-2024
Гость (23:06:55 01-11-2024) Разве можно такое допускать? Таких "граждан"? Захотел - полу... Человек может плохо ориентироваться в том, как работают государственные организации РФ. Налицо эмоциональный срыв - даже заплакал. Ничего смешного в этом не вижу. Вообще-то проблема решается просто: сотрудник военкомата должен присутствовать в месте выдачи паспорта. Новый гражданин получает документ и сразу же встает на воинский учет. Тем более, что это же не призывной пункт, зачем запугивать людей. Ничего особенного в постановке на учет нет. Не надо устраивать в России подобие страшилок украинских тцк. Мужика этого жалко, явно стал жертвой деструктивной пропаганды.
14:02:19 02-11-2024
Гость (10:13:38 02-11-2024) Человек может плохо ориентироваться в том, как работают госу... перед тем как на работу устроиться Вы договор читаете? А вот он глобальный договор не прочитал. Халява закончилась.
17:10:02 02-11-2024
Гость (10:13:38 02-11-2024) Человек может плохо ориентироваться в том, как работают госу... Человек может плохо ориентироваться в том, как работают государственные организации РФ. --- В том, что в России лучше, чем у его стране, это он сориентировался. А перед обязанностями гражданина РФ вдруг растерялся. И про сравнение с ТЦК поосторожнее нужно, человеколюбивый вы наш.
00:17:04 02-11-2024
Выкиньте этого тридараса из страны.
06:49:09 02-11-2024
Гость (00:17:04 02-11-2024) Выкиньте этого тридараса из страны. ...
А вы, гражданин, почему еще не в окопе?
07:22:46 02-11-2024
Гость (06:49:09 02-11-2024) А вы, гражданин, почему еще не в окопе?... Ты дурак?
07:41:48 02-11-2024
Гость (06:49:09 02-11-2024) А вы, гражданин, почему еще не в окопе?... В психушке телефон не отобрали?
14:09:03 02-11-2024
Гость (06:49:09 02-11-2024) А вы, гражданин, почему еще не в окопе?... А Вы, гражданин почему?
06:11:21 02-11-2024
"Достойный" гражданин страны, увеличил для чиновников отчёт по населению, а таких большинство.
07:12:00 02-11-2024
Гость (06:49:09 02-11-2024) А вы, гражданин, почему еще не в окопе?... "А ты гражданина туда не ходи, ты сюда ходи.
Снег башка попадёт совсем мёртвый будешь"
08:02:25 02-11-2024
Хорошая новость
10:25:49 02-11-2024
Гость (08:02:25 02-11-2024) Хорошая новость... Что именно в новости вас порадовало?
11:51:58 02-11-2024
Гость (10:25:49 02-11-2024) Что именно в новости вас порадовало? ... Все. В ней вообще нет ничего плохого. Он даже вернулся. Осознал наверное, что на его Родине ему будет не намного лучше
09:12:37 02-11-2024
Для примера, в Турции наказание за унижение турецких национальных символов – флага, гимна, герба и пр. - большой штраф или до 3 лет тюрьмы. Пнул монету ботинком, смыл в унитаз купюру прилюдно, вытер обувь или бросил в нечисты, а ещё и выложил это в инет - до 7 лет тюрьмы. Пусть "эта гражданина" лес года два повалит на наших бескрайних просторах, чтоб другим неповадно было.
10:12:44 02-11-2024
даже мигранту не нужна "гражданства" РФ...
10:57:27 02-11-2024
Гость (10:12:44 02-11-2024) даже мигранту не нужна "гражданства" РФ...... Да не гражданство ему не нужно, а воинский учет с вероятностью оказаться на СВО. Денег заработать - одно, а тут совсем другое, чего он усиленно избегал...
13:03:37 02-11-2024
Гость (10:57:27 02-11-2024) Да не гражданство ему не нужно, а воинский учет с вероятност... Если будет мобилизация, то перспектива у всех, старых и новых. В данном случае ему ничего не грозило. А на учете стоят все граждане, явно челу не объяснили толком, что к чему, стали запугивать .
17:57:39 02-11-2024
Гость (13:03:37 02-11-2024) Если будет мобилизация, то перспектива у всех, старых и новы... Перспектива у тех, кто на учёте стоит, его там не было, разницу улавливаете?
12:10:44 02-11-2024
Парень с мозгами оказался
12:51:50 02-11-2024
Гость (12:10:44 02-11-2024) Парень с мозгами оказался... Поэтому и плакал. А потом вернулся и паспорт забрал
14:07:08 02-11-2024
Гость (12:10:44 02-11-2024) Парень с мозгами оказался... Да нет там мозгов, к сожалению. Приехал денег заработать. А то, что отдал - это налоги. Они в любой стране существуют. Какого хрена он приехал? Думал на халяву?
14:59:27 02-11-2024
Разговаривать надо с мигрантами, объяснять, убеждать, обещать, поцеловать куда надо. Глядишь и проникнется.
18:04:00 02-11-2024
УК РФ Статья 329. Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации
Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации -
наказывается ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.