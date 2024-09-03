Заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 20%

Отмечается рост госпитализаций более чем на 50%

03 сентября 2024, 18:43, ИА Амител

Вакцинация на Алтае / Фото: amic.ru

Заболеваемость COVID-19 за последнюю неделю увеличилась в России на 20%. Об этом заявили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, сообщает "Парламентская газета".

Так, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю составил 14,73 на 100 тысяч населения. Увеличение заболеваемости отмечено в 67 субъектах России, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.

Отмечается также серьезный рост госпитализаций – за неделю в больницы с COVID-19 попали 2959 человек, что на 52,3% больше по сравнению с прошлой неделей. 28 человек умерли.