Забрали у Сибири. Мощные снегопады обрушились на Москву
В столице установлен рекорд по количеству осадков для 3 декабря за 145 лет метеорологических наблюдений
04 декабря 2023, 12:40, ИА Амител
В воскресенье, 3 декабря, в западную часть России пришел циклон "Оливер". Снег засыпал Москву, Подмосковье и ряд соседних городов. Утром 4 декабря на прилет в Москву и вылет из столицы отменены и задерживаются 73 авиарейса, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что для 3 декабря установлен рекорд за 145 лет наблюдений. "Выпало 10,7 мм [осадков] за 12 часов", – отметил он. По словам Вильфанда, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1980 году, когда выпало 9,4 мм осадков.
Средняя скорость автомобилей в Москве в этот день составила 26 километров в час. Самая крупная авария с участием 20 машин произошла на Новорижском шоссе. Снегом засыпало не только дороги, но и стадион. Из-за снегопада футбольный матч между ЦСКА и "Ростовом" начался позже запланированного.
Снежная Москва в нашей подборке.
13:27:05 04-12-2023
Причем тут снегопад и эти две ш......вы.
13:47:00 04-12-2023
Этих куриц то зачем сюда вставили?
14:11:37 04-12-2023
Гость (13:47:00 04-12-2023) Этих куриц то зачем сюда вставили?... А эти курицы - кто?
16:56:29 04-12-2023
Это нормально, когда снег зимой идёт. Несколько лет назад в Москве Новый год без снега встречали. Вот это было не очень, атмосферности не хватало. Голая земля, жухлая трава... Без белого и пушистого.
19:37:53 04-12-2023
"Зачем-то снег всего мира выпал сегодня", - услышала такую смешную фразу на Маяке)))