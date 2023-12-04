Забрали у Сибири. Мощные снегопады обрушились на Москву

В столице установлен рекорд по количеству осадков для 3 декабря за 145 лет метеорологических наблюдений

04 декабря 2023, 12:40, ИА Амител

Снегопад в Москве / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В воскресенье, 3 декабря, в западную часть России пришел циклон "Оливер". Снег засыпал Москву, Подмосковье и ряд соседних городов. Утром 4 декабря на прилет в Москву и вылет из столицы отменены и задерживаются 73 авиарейса, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что для 3 декабря установлен рекорд за 145 лет наблюдений. "Выпало 10,7 мм [осадков] за 12 часов", – отметил он. По словам Вильфанда, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1980 году, когда выпало 9,4 мм осадков.

Средняя скорость автомобилей в Москве в этот день составила 26 километров в час. Самая крупная авария с участием 20 машин произошла на Новорижском шоссе. Снегом засыпало не только дороги, но и стадион. Из-за снегопада футбольный матч между ЦСКА и "Ростовом" начался позже запланированного.

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Снег в Москве 3 декабря / Фото: ТАСС