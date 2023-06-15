Заброшенная двухэтажка загорелась на ВРЗ. Местные подозревают, что это поджог

Пламя распространилось по кровле дома

15 июня 2023, 20:36, ИА Амител

Пожар произошел в барнаульском районе ВРЗ – загорелась заброшенная двухэтажка. Об этом рассказал корреспондент amic.ru.

Дом на бульваре 9 Января давно расселили. По словам местных жителей, в "заброшке" постоянно собирались бездомные и асоциальные личности. Предполагают, что пожар мог начаться по их вине.

По данным МЧС, на месте пожара работают 27 человек личного состава, шесть автоцистерн. Пострадавших нет.

Из-за спецтехники на Воровского собралась большая пробка.