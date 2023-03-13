Заброшенная больница и старый склад. В Барнауле объявили "распродажу" госнедвижимости

Большинство объектов построены 40 лет назад и более

13 марта 2023, 09:00, ИА Амител

Заброшенная больница РТИ / Фото: torgi.gov.ru

В Барнауле в рамках приватизации недвижимости выставили на торги крупные имущественные комплексы. Их общая стоимость превышает 150 млн рублей. При этом большинство объектов заброшенные или недостроенные. Где находятся вакантные лоты и что о них известно – в материале amic.ru.

Пятидесятилетняя поликлиника

Самый дорогой в списке лотов – недостроенная больница РТИ (Завод резинотехнических изделий), расположенная на ул. 10-й Западной, 26а (по соседству с РЭО ГИБДД). Объект начали возводить ещё в конце 70-х годов прошлого века, но затем бросили: во время работ выяснилось, что здание расположено в санитарно-защитной зоне промышленных предприятий, где появление объектов здравоохранения недопустимо.











Заброшенная больница РТИ / Фото: torgi.gov.ru

Несколько раз стройку возобновляли, однако каждый раз возникали финансовые или юридические проблемы. В результате четырёхэтажное кирпичное здание так и стоит заброшенным.

В техническом паспорте объекта указано, что общая площадь застройки составляет 5572 квадратных метра, степень готовности – 54%. Здание является собственностью РФ. Площадь земельного участка под больницей – 68 соток. Территория подходит для реконструкции незавершённых строительством зданий учебного корпуса, трансформаторной подстанции, теплового пункта и строительства общежития, спортивного ядра, гаража, склада.

Начальная цена недвижимости – 93,4 млн рублей.

Полуразрушенный склад

В промзоне на ул. Звёздной (в 20 м на юг от участка на ул. Звёздная, 23в) Росимущество выставило на торги недостроенный склад площадью 24,6 тыс. квадратных метров и земельный участок 3,96 га.















Склад на ул. Звёздной / Фото: torgi.gov.ru

Объект начали строить в 2014 году, однако после возведения железобетонных конструкций сразу бросили: в техническом паспорте указано, что он готов лишь на 12%. Земельный участок подходит для эксплуатации производственной базы, но с тех пор стоит заброшенным.

Начальная цена лота – 59,7 млн рублей.

Заброшенная промбаза

В центре Барнаула (на ул. Гоголя, 53), напротив здания горадминистрации, продаётся заброшенный имущественный комплекс, построенный в конце 80-х годов прошлого века.







































































База на Гоголя, 53 / Фото: torgi.gov.ru

Он состоит из шести объектов: столярки, склада, двух гаражей, здания механической мастерской с проходной (площадь 254,2 квадратного метра), конторы с пристройкой (площадью 146,2 квадратного метра). В строениях из коммуникаций только электроэнергия и отопление. Согласно акту осмотра, состояние всех зданий "удовлетворительное": у большинства нет окон, дверей, фасады покрыты трещинами, отделки нет.

Земельный участок, на котором построены здания, имеет площадь 36 соток. Территория предназначена для эксплуатации производственной базы.

Начальная цена объекта – 25,4 млн рублей.

Забытый гараж

На ул. Силикатной, 16б (промзона от ул. Челюскинцев до реки Пивоварки) продаётся земельный участок площадью 8 соток с недостроенным гаражом 230 квадратных метров. Его начали строить в 1986 году из железобетонных панелей и кирпича, но бросили, не завершив. Сейчас территория заброшена.















Гараж на ул. Силикатной, 16б / Фото: torgi.gov.ru

"Проход к зданию затруднён в связи с наличием на земельном участке зарослей кустарниковых насаждений. Входы в гаражные боксы заварены в целях недопущения доступа посторонних лиц. Здание находится в удовлетворительном состоянии", – указано в акте осмотра объекта.

Цена лота на торгах начинается с 6,7 млн рублей